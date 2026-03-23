Ekonomi programı ile birlikte düşük kur, yüksek faiz ekseninde geçen 3 yılda en ağır faturayı ödeyen sektörlerin başında gelen hazır giyimde savaş rüzgarları hedefleri erteletti, istihdamda kayıp beklentisini artırdı. Son 3 yılda 4.4 milyar dolar ihracat ile 400 bin kişilik istihdam kaybı yaşayan sektörde, 2026’nın ikinci çeyreğinde başlaması beklenen çıkışın son çeyreğe ötelendiği aktarıldı. Enflasyon, kur ve faiz dengesizliğinin savaştan daha kötü bir etki yarattığına da dikkat çekilirken, mevcut ekonomik politikalarda bir iyileşme olmaması durumunda savaş ortamı ile birlikte 100 bin kişilik bir istihdam kaybının daha yaşanabileceğine dikkat çekildi.

FABRİKALAR KAPANIYOR

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan şu anda Türkiye’de olan alım gruplarının korunmasının bile sektör açısından büyük önem taşıdığını aktardı. Ekonomideki yüksek faiz-düşük kur politikasının sektör açısından savaştan bile daha ağır etki yarattığını kaydeden Paşahan, kur, faiz ve enflasyon dengesizliğinin sonucuna dair “En az 100.000 istihdam kaybı daha verirsin. Bugün Anadolu’daki fabrikaların sırayla kapanışını izliyoruz. Bir daha Anadolu’ya gidip bir fabrika yapar mıyım? Yapamam. Dolayısıyla kimi oraya götüreceksiniz? Hangi sanayiciyi oraya götüreceksiniz” diye sordu.

Paşahan, 1994 ve 2001 krizlerine de atıfta bulunarak, “Büyük kriz oldu ama böylesi olmadı. Yani biz şu an neredeyse 400.000’e yakın istihdamda kayıp verdik. Bunun tek bir sebebi var, maliyet problemi” dedi.

Yüzde 5 küçülecek

Bu yılın sektör açısında yüzde 5-6 gibi bir küçülme ile kapatılacağını ve 2027’de de büyümeye geçilmesini beklediklerini aktaran Şeref Fayat, “Yüzde 5 gibi de bir istihdam kaybı olabilir. Ben 2027’de yüzde 10’dan aşağı bir büyüme beklemiyorum. 2027’de özelikle çevre rakipler ve Uzakdoğu’daki rakiplerin dolulukları arttıkça bize yansıması olacak” değerlendirmesini yaptı.

Sektör bir çeyreği kaybetti

TOBB Türkiye Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sanayii Meclis Başkanı Şeref Fayat, en kötü senaryonun savaşın uzaması olduğuna dikkat çekerek, “Uzun vadeli olması tüm dünya ekonomilerinde sıkıntı yaratır. Özellikle uzun sürmesi pandemi etkisi bile yaratabilir. Enflasyonu hallediyoruz gibi bir sürece de girmiştik. Yılın ikinci yarısında Avrupa’nın da artık bize mecburen orta adetleri yaptıracağı sürece gireceğimizi söylerken son çeyreğe kalacak. Bir çeyrek kaybedeceğiz. Bu savaş nedeniyle bir çeyrek kaybedeceğiz” dedi.