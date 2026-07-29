İstiklal Caddesi'ndeki alışveriş merkezinde bulunan lokantanın bacasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alışveriş merkezinin içindeki kişiler tahliye edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Yangın, saat 17.30 sıralarında Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Alışveriş merkezinin içinde bulunan lokantanın bacasında yangın çıktı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alışveriş merkezinin içindeki kişiler tahliye edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.