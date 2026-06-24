İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan İstiklal Caddesi'nde canlı yayın yaptığı sırada Nanatty isimli Japon kadın yayıncı, altmış yaşındaki Y.E. isimli şahsın tacizine uğradı. İddiaya göre, ısrarla yayıncının iletişim bilgilerini isteyen şüpheli, kaydın canlı olarak devam ettiğini fark edince bölgeden panikle uzaklaşmaya çalıştı.
Japon turistin yaşadığı zor anları fark eden çevredeki esnaf olaya anında müdahale ederek şüpheli şahsa tepki gösterdi. Giderek büyüyen gerginlikte vatandaşlar ile şüpheli arasında kısa süreli bir arbede yaşanırken, kalabalıktan bazı kişilerin şahsı engellemeye çalıştığı anlar kadının cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI
Görüntüler üzerinden yapılan incelemeler sonucunda kimliği tespit edilen Y.E., Şehit Muhtar Mahallesi'nde polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliye, çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle Kabahatler Kanunu kapsamında bin yedi yüz altmış dört Türk lirası idari para cezası uygulandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.