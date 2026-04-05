Olay, 26 Mart Perşembe günü saat 20.45 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi’ndeki bir AVM’de meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, AVM’ye gelen Mahmut G. ile güvenlik görevlisi Necdet Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın sona ermesinin ardından taraflar olay yerinden ayrıldı.

Bir süre sonra Mahmut G.’nin teyzesi Fatma Ş. olay yerine gelerek Necdet Y. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Mahmut G.’nin de dahil olduğu kavgada taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdi. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Öte yandan, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan tarafları gözaltına aldı. Emniyete götürülen taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. İfadeleri alınan şüpheliler hakkında “kasten yaralama” suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, savcılık kararıyla serbest bırakıldı.