İstanbul'un en kalabalık noktalarından İstiklal Caddesi'nde temizlik yaparken bir sokak fotoğrafçısının kadrajına giren Gülüm, sosyal medyada yayılan görüntüleriyle tanınır hale geldi. Doğal tavırları ve güzelliğiyle kullanıcıların dikkatini çeken genç kadın, kendisi hakkında yapılan yorumların ardından sosyal medya hesabından bir video yayımladı. Gülüm, görüntülerin kurgu olmadığını vurgularken mesleğini 6 yıldır yaptığını söyledi.

SOKAK FOTOĞRAFÇISININ KADRAJINA GİRDİ

İstiklal Caddesi'nde görevini yaptığı sırada bir sokak fotoğrafçısının karşılaştığı Gülüm'ün görüntüleri kısa sürede sosyal medya platformlarında yayıldı. Fotoğrafçı, genç kadına yaklaşarak sokak fotoğrafçılığı yaptığını ve tanımadığı insanların fotoğraflarını çektiğini söyledi.

Samimi diyalog sırasında kaydedilen görüntüler, Gülüm'ün doğal tavırlarıyla sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Özellikle genç kadının güzelliği ve işini yaparken sergilediği içten hali çok sayıda yorum aldı.

"İSTİKLAL'İN GÜLÜ DERLER"

Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medyadan açıklama yapan Gülüm, videonun kurgu olmadığını belirterek mesleğini 6 yıldır yaptığını söyledi. İstiklal Caddesi'nde esnafın kendisini tanıdığını ve sevdiğini dile getiren genç kadın, işinden hiçbir zaman utanmadığını vurguladı.

Gülüm açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İnanın ki kurgu değil, öncelikle bunu söyleyeyim. 6 seneden beri bu meslek içerisindeyim. İstiklal'in gülü derler. Bütün esnaf beni çok sever. Hiçbir şekilde yaptığım meslekten dolayı utanıp gocunmadım. Alnımın teriyle çalışmayı nasip etti. İçten dilekleriniz dualarınız gerçekten benim için çok değerli. Allah sizden binbir kere razı olsun. Ne söyleyeceğim bilemiyorum."

VİDEONUN 3 AY ÖNCE ÇEKİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Gülüm, paylaştığı videoya düştüğü notta görüntülerin yaklaşık 3 ay öncesine ait olduğunu da belirtti. Videoyu o dönemde kaydettiğini, çekimi fotoğraf zannettiğini ifade eden genç kadın, hakkındaki yorumlara teşekkür ederek sözlerini "Sevgilerle" notuyla tamamladı.