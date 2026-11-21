İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın bodrum katındaki iş yerinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken üst katlarda mahsur kalan bazı kişileri kurtardı.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve binayı duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin binadan kurtardığı kişiler, kontrollerinin yapılması için sağlık ekiplerine teslim edildi. Yangını söndüren ekipler, binada başka birinin olup olmadığını tespit etmek amacıyla arama yaptı.

Bu sırada caddede gezen turistlerin bina çevresinde toplanarak söndürme çalışmalarını izlediği görüldü.