Taksim İstiklal Caddesi'nde arkadaşıyla sohbet eden kadının cep telefonu, arkadan yaklaşan şüpheli tarafından çalındı. Olayı gören Beyoğlu Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, kaçmaya çalışan M.K.’yi (24) suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde kadına ait cep telefonu bulunurken, kapkaç ve yakalama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, öğle saatlerinde Taksim İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla sohbet eden kadının arkasından yaklaşan M.K., cep telefonunu kapkaçla alarak kaçmaya başladı. Bölgede devriye görevinde bulunan Beyoğlu Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, olayı görerek müdahale etti. SUÇÜSTÜ YAKALANDI Polis ekiplerince suçüstü yakalanan M.K., gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan kontrolde, kadına ait cep telefonu bulunarak muhafaza altına alındı. Emniyete götürülen M.K.’nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. KAPKAÇ VE YAKALAMA ANI KAMERADA Kapkaç ve şüphelinin suçüstü yakalandığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının arkasından yaklaşan şüphelinin cep telefonunu alarak kaçmaya çalışması ve polis ekiplerince yakalandığı görüldü.

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