İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSTAÇ bünyesinde çalışan kadın personel, kentin yoğun noktalarında temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle İstiklal Caddesi'nde görev yaparken çekilen görüntüleriyle sosyal medyada gündem olan İSTAÇ personeli Gülüm Mesut, çalışma arkadaşlarıyla birlikte gördükleri ilgiden duydukları mutluluğu paylaştı.

Altı yıl önce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde işe başladığını belirten Mesut, İstiklal Caddesi, Taksim Meydanı ve Mecidiyeköy Meydanı'nda görev yaptıklarını söyledi. Yaptığı işi severek sürdürdüğünü belirten Mesut, "Kadınlarımızın kendine özverili bakışı işine de yansıyor. Çünkü ben kendime çiçek gibi bakmalıyım ki etrafı da çiçek gibi yapayım" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÖRDÜĞÜ İLGİ KARŞISINDA ŞAŞIRDI

Sosyal medyada kısa sürede geniş kitlelere ulaşan Gülüm Mesut, gördüğü ilginin kendisini duygulandırdığını anlattı. Vatandaşlardan çok sayıda olumlu mesaj ve dua aldığını belirten Mesut, kadın emeğinin takdir edilmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kendisine "İstiklal'in Gülü" diye seslenildiğini aktaran Mesut, esnafın ve çevredeki insanların kendilerine sahip çıktığını ifade etti. Yaptığı işin takdir görmesinin kendisini motive ettiğini belirten Mesut, "Sonuç olarak bir helal kazancım var, bir alın terim var. Bir de evime gittiğim zaman vicdanım rahat bir şekilde uyuyorum" dedi.

Kadınların her mesleği yapabileceğini vurgulayan Mesut, "Her kadın her işi, her mesleği yapabilir, hiçbir şeyden gocunmadan. O yüzden iyi ki varsınız. İyi ki varız" sözleriyle düşüncelerini dile getirdi.

"BURADA BİR ALTI YIL DAHA GEÇİRİRİM"

Gülüm Mesut'un çalışma arkadaşlarından Lale Sinkil de İSTAÇ bünyesindeki çalışma ortamından memnun olduğunu belirtti. Daha önce kahve, market, müze ve otelcilik sektörlerinde çalıştığını anlatan Sinkil, en uzun süre görev yaptığı işin mevcut işi olduğunu söyledi.

İş yerinde mobbing yaşamadığını ve ekip arkadaşlarıyla keyifli bir ortamda çalıştığını ifade eden Sinkil, "Burada düşünün, altı yıl geçirdim, bir altı yıl daha geçiririm" dedi.

"KİMSEYE MUHTAÇ DEĞİLİZ"

Kadınların çalışma hayatında yer almasının ekonomik bağımsızlık açısından önemine dikkat çeken Bahar Esen de daha önce tekstil başta olmak üzere farklı sektörlerde çalıştığını aktardı.

İşe başlamadan önce temizlik görevi için kendisine teklif götürüldüğünü belirten Esen, "‘Arkadaşlar, temizlik yapar mısın, çöpçülük yapar mısın?’ dediler. Ben de ‘Yaparım, neden yapmayayım? En azından sabit bir işim olduktan sonra, emek sonuçta’ dedim." ifadelerini kullandı.

Altı yıldır görevini sürdürdüğünü söyleyen Esen, kazandığı parayla çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabildiğini ve eğitimlerine katkıda bulunabildiğini belirtti. Kendi ayakları üzerinde durmanın kendisi için büyük önem taşıdığını vurguladı.

"ÇOCUKLARIMA GÜZEL BİR GELECEK SAĞLAYACAĞIM"

Aynı gün işe başlayan kadın çalışanlardan Dilek Usul da yaptığı işten gurur duyduğunu ifade etti. Daha önce tekstil, bankacılık ve yemek sektörlerinde çalıştığını anlatan Usul, kadınların istihdam edilmesi için daha fazla fırsat sunulmasını istedi.

Kendi parasını kazanmanın ve çocuklarının geleceğine katkı sağlamanın kendisi için önemli olduğunu belirten Usul, "En azından çocuklarıma güzel bir gelecek sağlayacağım" diye konuştu.

İBB BAŞKAN VEKİLİ NURİ ASLAN İLE GÖRÜŞTÜ

Sosyal medyada gördüğü ilginin ardından Gülüm Mesut, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede işini severek yaptığını belirten Mesut'un ziyareti, Aslan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuruldu.

Kadın istihdamının belediyenin farklı birimlerinde artırılmasına yönelik mesaj veren Aslan, paylaşımında, "Kadın istihdamında büyüttüğümüz bu güzel hikâyeyi, İBB’nin her biriminde daha da güçlendireceğiz. İyi ki varsınız, emeğinize sağlık" ifadelerine yer verdi.