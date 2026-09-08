A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda kupaya uzanan kadrosunda yer alan Sinead Jack-Kısal, sahadaki performansının yanı sıra Türkiye ile kurduğu bağla da dikkat çekti.Karşılaşmalar öncesinde İstiklal Marşı'nı okuyan milli voleybolcu, bu davranışı üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

'BEN TÜRKÜM'

Türkiye'de doğmamış olmasına rağmen kendisini ülkenin bir parçası olarak gördüğünü vurgulayan Jack-Kısal, eşi Murathan Kısal'ın da Türk olduğunu hatırlattı.Milli voleybolcu duygularını şu sözlerle anlattı:“Burada doğmamış olsam da kendimi Türkiye'nin bir parçası gibi hissediyorum. Ben Türküm ve eşim de tabii ki Türk.”

'GERÇEKTEN YAPMAK İSTEDİĞİM BİR ŞEYDİ'

Jack-Kısal, İstiklal Marşı'nı okumasının kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirterek bunu Türkiye halkına duyduğu bağlılığın bir göstergesi olarak değerlendirdi.

“İstiklal Marşı'nı okumak, Türkiye halkı için gerçekten yapmak istediğim bir şeydi. Çünkü ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum.”

'BANA GÜÇ VERİYOR'

Milli voleybolcunun açıklamasındaki en dikkat çekici bölüm ise İstiklal Marşı'nın kendisine hissettirdiklerini anlattığı sözler oldu. Jack-Kısal, “Her söylediğimde bana güç veriyor, kendimi daha güçlü hissetmemi sağlıyor” ifadelerini kullandı.

AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğuna ulaşan kadrosunda bulunan Jack-Kısal, böylece Türkiye formasıyla önemli bir başarıya daha imza attı. Milli oyuncunun “Ben Türküm” sözleri ise kendisini Türkiye'ye ne kadar ait hissettiğini açık şekilde ortaya koydu.