Denizlerin "istilacı" türleri olarak görülen denizanaları, artık korkulu rüya olmaktan çıkıp sofralarda yerini almaya başladı. İklim değişikliğiyle sayıları hızla artan bu canlılar, sürdürülebilir bir gıda alternatifi olarak dünya mutfağına hızlı bir giriş yaptı.

Asya’da binlerce yıldır tüketilen bu lezzet, düşük kalorisi ve yüksek kolajen yapısıyla artık Batılı şeflerin de gözdesi oldu. Balık popülasyonu azalırken sayıları kontrolsüzce artan denizanaları, gurme bir malzeme olarak pazarlanıyor

TUZ VE ŞAP YARDIMIYLA KURUTULUYOR

Popülaritesi artan bu yeni besinle ilgili en büyük uyarı ise tür seçimi oluyor. Her denizanası tüketime uygun değilken, zehirli türlere karşı dikkatli olmak gerekiyor. Mutfaklarda kullanılan türlerin özel işlemlerden geçerek tuz ve şap yardımıyla kurutulduğu, böylece o meşhur çıtır dokusuna kavuştuğu ifade ediliyor.

SALATASINI YAPIP YİYORLAR

Sosyal medya hesaplarında gündem olan tariflere göre, işlenmiş ve tuzu alınmış denizanaları, kısa bir şok haşlamanın ardından buzlu suya alınıyor. İnce şeritler halinde doğranan malzeme; soya sosu, susam yağı, sarımsak ve pirinç sirkesinden oluşan bir sosla harmanlanıyor. Genellikle ince kıyılmış salatalıklarla birlikte soğuk bir meze olarak sunulan bu tabak, çıtır yapısıyla yeni nesil bir mutfak deneyimi sunuyor.