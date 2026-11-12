Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan Furkan Apartmanı'na ilişkin yargı sürecinde önemli bir gelişme yaşandı. Binanın çökmesi sonucu 51 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili davada, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi'nin ikinci bozma kararının ardından dosya yeniden ele alındı.

İstinaf Dairesi, önceki yargılamada çelişkili bilirkişi raporlarının giderilmemesi, bazı tanıkların dinlenmemesi ve kamu görevlisi sanıklar bakımından bilinçli taksir hükümlerinin değerlendirilmemesi nedeniyle eksik inceleme yapıldığına hükmetti.

Daire ayrıca, binanın fiili müteahhidinin Hasan Hüseyin Sever olduğuna dikkat çekerek hakkındaki beraat kararını hatalı buldu. Fenni mesul Yılmaz Şahin Yurtyapan'a verilen cezanın belirlenmesinde de hukuka aykırılık bulunduğunu değerlendirdi. Binanın yıkılmasına yol açan kusurların ve sanıkların sorumluluk oranlarının uzman bilirkişi heyeti tarafından ayrı ayrı tespit edilmesini istedi.

MÜTEAHHİT HASAN HÜSEYİN SEVER HAKKINDA YAKALAMA KARARI

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgilere göre Nizip Ağır Ceza Mahkemesi, istinafın bozma kararının ardından dosyayı yeniden değerlendirdi.

Mahkeme heyeti, müteahhit Hasan Hüseyin Sever'in tutuklanmasına yönelik yakalama emri düzenlenmesine hükmetti. Fenni mesul Yılmaz Şahin Yurtyapan ile iş yeri sahibi Eyüp Öğüt'ün tutukluluk hallerinin sürmesine karar verildi.

Diğer iş yeri sahibi Faik Öğüt hakkında daha önce çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama emrinin de devamına hükmeden mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla yeni bir bilirkişi raporu alınmasını kararlaştırdı.

Davanın bir sonraki duruşması 21 Ocak 2027 tarihinde görülecek.

FURKAN APARTMANI DAVASINDA KİMLER YARGILANIYOR?

Furkan Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili davada müteahhitler Abdullah Devrim Sever ve Hasan Hüseyin Sever, fenni mesul Yılmaz Şahin Yurtyapan ile binanın altında bulunan iş yerinin sahipleri Faik Öğüt, Eyüp Öğüt ve Nejdet Alpay sanıklar arasında bulunuyor.

Enkazdan yaralı kurtarılan ve binanın altındaki iş yerinde çalışan Coşkun Şahin ile kardeşi Ömer Şahin de aynı dosyada yargılanıyor. Bu sanıklar hakkında, birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan bilinçli taksir kapsamında dava açıldı.

Binaya ilişkin yapı kullanma izin belgesinde imzası bulunan dönemin Nizip Belediyesi İmar Müdürü Mehmet Aslan, İmar İşleri Müdür Yardımcısı Orhan Zoroğlu ile inşaat mühendisleri Oktay Aktaş ve Bülent Bilici ise birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçlamasıyla taksir kapsamında yargılanıyor.

51 kişinin yaşamını yitirdiği faciaya ilişkin davada, yeni bilirkişi raporunun ve yapılacak yargılamanın ardından ortaya çıkacak sonuç merakla bekleniyor.