Restoranlar ve deniz ürünleri işletmelerinden toplanan kabuklar özel tesislerde temizlenip öğütüldükten sonra tarlalara dökülüyor. Uzmanlara göre kalsiyum karbonat bakımından zengin olan bu kabuklar, özellikle asidik toprakların pH dengesini iyileştirmeye yardımcı oluyor.

TOPRAĞIN YAPISINI GÜÇLENDİRİYOR

Araştırmacılar, öğütülmüş istiridye kabuklarının yalnızca toprağın kimyasal yapısını değil fiziksel özelliklerini de olumlu yönde etkileyebildiğini belirtiyor. Kabukların toprağın hava geçirgenliğini artırabildiği, kök gelişimini destekleyebildiği ve bazı bitkilerin besin maddelerine erişimini kolaylaştırabildiği ifade ediliyor.

Özellikle Chesapeake Körfezi çevresinde yürütülen geri dönüşüm projelerinde her yıl tonlarca istiridye kabuğu yeniden değerlendiriliyor. Böylece hem atık miktarı azaltılıyor hem de tarımda kullanılabilecek doğal bir kaynak elde ediliyor.

ATIKTAN EKONOMİYE

Uzmanlara göre deniz kabuklarının tarımda kullanılması, sürdürülebilir üretim anlayışının dikkat çeken örneklerinden biri haline geliyor. Çöplüklere gönderilmek yerine yeniden ekonomiye kazandırılan kabuklar, çiftçilere doğal bir toprak düzenleyici sunarken çevresel fayda da sağlıyor.

Araştırmalar devam ederken, istiridye kabuklarının tarımda kullanımının ABD'nin farklı bölgelerinde de yaygınlaşmaya başladığı belirtiliyor. Çiftçiler ise düşük maliyetli ve doğal bir alternatif sunduğu için yönteme ilgi göstermeye devam ediyor.