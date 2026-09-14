Çanakkale’de gazeteci Mehmet Andaç, Gelibolu’da bir iş insanının çocuklara yönelik cinsel istismarı iddiasına ilişkin yaptığı haber nedeniyle gözaltına alındı. “Soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek” suçlaması yöneltilen Andaç, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Andaç, haberinin gizlilik kararından önce yayımlandığını belirterek gözaltı kararına tepki gösterdi ve “Ben sadece gazetecilik yaptım. Ortada bir suç yok” dedi.

HABER YAPTIĞI İÇİN GÖZALTINA ALINDI

Çanakkale’de gazeteci Mehmet Andaç, Gelibolu’da bir iş insanının çocuklara yönelik cinsel istismarı iddiasıyla ilgili yaptığı haber gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

Savcılık talimatıyla gözaltına alınan Andaç, Çanakkale’den Gelibolu Adliyesi’ne götürüldü. Gazeteciye burada “soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek” suçlaması yöneltildi.

“BEN SADECE GAZETECİLİK YAPTIM”

Suçlamaları kabul etmeyen Andaç, adliyedeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Andaç, yaşananlara tepki göstererek gazetecilik faaliyetinin suçlama konusu yapılmaması gerektiğini belirtti. Andaç, “Ben sadece gazetecilik yaptım. Ortada bir suç yok. Hatta benim haberim gizlilik kararından önce yapılan bir haber. Bu kararın keyfi olduğunu düşünüyorum” dedi.

Yetkililere çağrıda bulunan Andaç, gözaltı kararının yeniden değerlendirilmesini istedi.