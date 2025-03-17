Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Hacı Bayram Veli Camii avlusunda düzenlenen 42’nci Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'na katılarak söyleşi gerçekleştirdi ardından kitaplarını imzaladı. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından organize edilen etkinlikte, Altındağ Müftülüğüne bağlı Necip Fazıl Kısakürek Diyanet Gençlik Merkezi öğrencileri ve Ankara İzci Kulübü üyeleri de yer aldı.

Birgün'de yer alan habere göre, Söyleşinin ardından kitaplarını imzalamak için bir alana geçen Erbaş'ın yanında istismar haberleriyle anılan bir isim de yer aldı. Fotoğraf karesine Erzurum Palandöken’deki Kuran kursunda yaşanan çocuk istismarı skandalı sonrası görevden alınan daha sonra Altındağ Müftüsü olarak atanan Abdulhalim Acar da girdi.

Acar, istismara uğrayan çocuklar nedeniyle görevden alınmıştı, fakat kısa süre sonra terfi ettirilerek Altındağ Müftüsü olarak atanmıştı.

Kuran kursundaki skandalın açığa çıkmasının ardından açığa alınan Acar, 15 Mart 2022 tarihinde Ankara İl Müftü Yardımcısı olarak atanırken 2 Eylül 2024 tarihi itibarıyla da Ankara’nın en büyük ilçelerinden Altındağ’da İlçe Müftüsü olarak görev yapıyor.