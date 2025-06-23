Diyarbakır Ulu Cami eski imamı ve AKP Milletvekili Mehmet Sait Yaz’ın öz yeğeni 38 yaşındaki Mehmet Yaz, ikamet ettiği binanın yangın merdiveni ve asansöründe 10 yaşındaki bir kız çocuğunu cinsel istismarda gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

Tüm çocuk istismarları ve kadın cinayetleri davalarında usul ve yasa gereği müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın bu davaya müdahil olarak katılmaması da dikkat çekti.

Sanık ifadesinde, TRT Bölge Müdürlüğü’nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığını belirterek istismarı kabul etmedi.

Çocuğun annesi ise, kızındaki değişiklikleri farkettiğini belirterek mahkemede şunları söyledi:

“Kızımda durgunluk vardı. Kendisiyle göz teması kurduğumda ağlamaya başlıyordu, ben de bu durumlardan şüphelendim. Mehmet isimli şahıs ile asansörde karşılaştığını, kendisine sarılıp öptüğünü, yangın merdivenine götürüp devam ettiğini söyledi.”

İFADELERİ TUTARLI

Sosyal hizmet uzmanı eşliğinde ifadesi alınan küçük kız yaşadıklarını ayrıntılarıyla anlattı.

Mahkeme, çocuğun çelişkisiz ve istikrarlı ifadeleri nazara alınarak sanığa 6 yıl 3 ay hapisle ceza verdi, sabıkasız oluşu nedeniyle 5 yıl 2 ay 15 güne indirildi.

Çocuğa ve kadına karşı işlenen suçlarda davalara müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın bu davaya katılmamaması dikkat çekti. 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanun gereğince özellikle çocuğun cinsel istismarı, cinsel saldırı, yaralama ve öldürme konulu dosyalarda mahkemelerce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na da duruşma günü bildirilerek bakanlığın davaya katılması sağlanıyor.