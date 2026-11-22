ABD'de bir dönem öğretmenlik yapan Rachel Clement, hakkında yürütülen cinsel istismar soruşturmasının ardından bu kez kefalet şartlarını ihlal ettiği iddiasıyla gündeme geldi. Kentucky eyaletinde yaşayan 29 yaşındaki eski öğretmenin, çocuklarla temasını sınırlandıran mahkeme kararına aykırı davrandığı öne sürüldü.

ÖĞRENCİSİ İLE CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Henderson Lisesi'nde görev yapan Clement hakkında, öğrencilerinden biriyle cinsel içerikli mesajlaşmalarının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Eski öğretmen, mayıs ayında görülen davada iki ayrı cinsel istismar suçlaması ile delilleri karartma suçlamasını kabul etti.

Mahkemeyle yapılan anlaşma sonucunda Clement'in cinsel suçlu siciline kaydedilmesine ve ömür boyu öğretmenlik yapmasının yasaklanmasına karar verildi. Ayrıca okul binalarına girmesi ve biyolojik yeğeni dışında reşit olmayan kişilerle temas kurması da yasaklandı.

BEBEĞİ KUCAĞINA ALMASI YETTİ

Clement hakkında bu kez 13 Kasım'da yaşandığı belirtilen bir olay nedeniyle işlem yapıldı. İddiaya göre eski öğretmen, bir okulun bünyesinde bulunan kiliseye doğum günü organizasyonunda kullanılacak süslemeleri bırakmak için gitti.

Burada henüz iki haftalık bir bebeği kucağına aldığı öne sürülen Clement'in hareketi yetkililere bildirildi. Bunun üzerine eski öğretmen, mahkemenin belirlediği kefalet koşullarını ihlal ettiği iddiasıyla yeniden gözaltına alındı.

Clement'in avukatı Jonathan Coomes ise müvekkilinin kiliseye papazın daveti üzerine gittiğini belirterek suçlamalara itiraz etti. Coomes, Clement'in okul çağındaki çocuklarla herhangi bir temasının olmadığını ve öğrenciler binaya gelmeden önce oradan ayrıldığını savundu.

Avukatın savunmasında, kucağa alınan bebeğin davadaki mağdurla aynı yaş grubunda olmadığı da öne çıkarıldı. Mağdurun ergenlik çağında olduğunu hatırlatan Coomes, iki haftalık bir bebeğin aynı kapsamda değerlendirilmesine karşı çıktı.

Daha önce kabul ettiği suçlamalar nedeniyle Clement'i ağır bir ceza bekliyor. Eski öğretmen, iki cinsel istismar suçlamasının her biri için üçer yıl, delilleri karartma suçlaması için ise beş yıla kadar hapis cezası alabilir. Böylece toplam ceza üst sınırı 11 yıla ulaşıyor.

Clement'in kefalet koşullarını ihlal edip etmediği ve mevcut kefaletinin iptal edilip edilmeyeceği, yapılması planlanan duruşmada değerlendirilecek.