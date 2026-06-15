FIFA 2026 Dünya Kupası F Grubu ilk maçında İsveç ile Tunus milli takımları, Meksika’nın Monterrey kentindeki Monterrey Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi İsveç 5-1 kazandı.

İsveç temsilcisinin gollerini 7. ile 90+6. dakikada Ayari, 30. dakikada Isak ve 60. dakikada Gyökeres ve 86. dakikada Svanberg kaydetti. Tunus'un tek golünü ise 43. dakikada Rekik kaydetti. İsveç bu galibiyetle puanını 3'e yükseltirken, Tunus turnuvaya puansız başladı.

İsveç 2. maçında 20 Haziran Cumartesi TSİ 20.00'de Hollanda ile karşılaşacak. Tunus ise 21 Haziran Pazar TSİ 07.00'de Japonya ile karşı karşıya gelecek.