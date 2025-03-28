Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'da gözaltına alınan İsveç vatandaşı Kaj Joakim Medin, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklandı.

Soruşturma, 11 Ocak 2023'te İsveç'in Stockholm şehrinde terör örgütü PKK üyelerinin düzenlediği bir eylemle başladı. Söz konusu eylemde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen bir maket asılarak örgütsel bir protesto yapılmıştı. Bu eyleme katılan, organize eden, basına yansıtan veya irtibatlı olduğu değerlendirilen Medin de dahil olmak üzere 15 şüpheli tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Medin'in, sosyal medyada ve basında bu eylemin duyurulmasında sorumlu olduğunu belirledi.

İMAMOĞLU PROTESTOLARI İÇİN GELMİŞTİ

İsveçli gazeteci Kaj Joakim Medin, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan protestoları takip etmek için dün Türkiye'ye gelmişti.

Cumhurbaşkanına hakaret ve silahlı terör örgütü üyeliği suçundan yürütülen soruşturma kapsamından hakkında yakalama kararı bulunan Medin, ülkeye giriş yaptığı tespit edilince gözaltına alındı.