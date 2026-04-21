Avrupa’dan Asya’ya kadar pek çok ülkede metro ve tramvay hatları inşa eden Türk sanayi devi Gülermak, bugün borsa koridorlarında hareketli saatler yaşıyor. Gülermak Turizm İşletme Yatırım A.Ş. ve Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım A.Ş.’nin, şirketin toplam sermayesinin %13,9’unu temsil eden payları kurumsal yatırımcılara satma kararı, hisse fiyatlarında keskin bir gerilemeyi beraberinde getirdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre; 44.841.400 adet B grubu hisse, yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılara blok olarak satıldı. Satışın hisse başına 208 TL gibi bir fiyattan gerçekleşmesi, piyasada soğuk duş etkisi yarattı. Zira bu rakam, hissenin son kapanış fiyatına göre yaklaşık %14,5 oranında bir iskonto (indirim) anlamına geliyor.

Bu gelişmeliyle beraber şirketin hisseleri sert düştü. Dün 250 seviyesinde olan Gülermak payları bugün 223 seviyesine düşerek sert kayıp verdi.

Uluslararası arenada Türkiye'yi başarıyla temsil eden şirketin hisselerindeki bu ani düşüş, tamamen teknik bir satış stratejisinden kaynaklanıyor. Uzmanlar, büyük miktardaki payların piyasa fiyatının oldukça altında el değiştirmesinin kısa vadeli bir fiyat düzeltmesine yol açtığını ifade ediyor. Şirketin bu satıştan elde edeceği dev nakit girişini, devam eden küresel projelerinde mi yoksa yeni yatırımlarında mı kullanacağı ise merak konusu.

