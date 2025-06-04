İsveç’te küçük bir ada üzerinde konumlanan ve yalnızca tekneyle ulaşılabilen eşsiz bir ev, satış fiyatıyla görenleri adeta hayrete düşürdü. Emlak ilanı, İskandinav ülkelerine ait emlak platformu cheap.houses.scandinavia üzerinden yayınlandı ve kısa sürede büyük ilgi topladı.

Toplam 82.800 dolara, yani yaklaşık 2 milyon 720 bin TL’ye satışa sunulan bu doğa harikası mülk, özellikle şehir hayatından uzaklaşmak isteyen doğa severler için cazip bir yaşam alanı sunuyor.

Şebeke Dışında, Tamamen Doğayla Uyumlu

Adanın üzerindeki ev, şebekeye bağlı olmayan yapısıyla dikkat çekiyor. Güneş enerjisiyle çalışan sistemler ve sürdürülebilir tasarımı sayesinde çevreyle tam bir uyum içinde. Evin iç tasarımı, sade ve huzur verici detaylarla donatılırken; ağaçların arasında yer alan geniş veranda, ilanı görenlerin ilgisini çeken başlıca ögelerden biri oldu.

Evin Öne Çıkan Özellikleri:

İki yatak odası

Geniş ve güneş alan bir teras

Doğrudan suya açılan özel bir iskele

Etrafında başka yapı bulunmayan, tamamen size ait izole bir ada

Modern yaşamın karmaşasından uzak, teknolojiden koparak doğayla iç içe bir hayat sürmek isteyenler için ideal bir alternatif olarak öne çıkan bu mülk, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde benzer bütçelere mütevazı bir daire dahi bulmak zorlaşmışken, İsveç’teki bu izole ada evi birçok kişinin hayallerini süslemeye devam ediyor.