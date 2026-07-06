İsveç'te yaşayan Metin Görgülü'nün, İsveç'te faaliyet gösteren NYANS Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel hakkında yaptığı şikâyetin ardından başlayan gerilim, Konya'nın Kulu ilçesine taşındı. Görgülü, Mikail Yüksel'in babası olan Yeniden Refah Partisi Kulu İlçe Başkanı Orhan Yüksel ve oğlunun saldırısına uğradığını öne sürerken, Yüksel iddiaları reddetti.

'Bana "Sana göstereceğim" dedi' iddiası

İddiaya göre, yaklaşık iki hafta önce ailesiyle birlikte Kulu'ya gelen 56 yaşındaki Metin Görgülü, Orhan Yüksel'in kendisine, "Nasıl olur da İsveç'te oğlumu şikâyet edersin? Sana göstereceğim" diyerek tehditte bulunduğunu ileri sürdü.

Görgülü, bu sözlerin ardından 30 Haziran'da Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikâyetçi olduğunu, karakoldan ayrıldıktan yaklaşık 10 dakika sonra ise Orhan Yüksel ve oğlu C.Y. tarafından darbedildiğini iddia etti.

"İki dişim kırıldı, beyin travması geçirdim"

Saldırı sırasında iki dişinin kırıldığını ve beyin travması geçirdiğini öne süren Görgülü, bilincini kaybettiğini belirterek, "Bilincim kapanınca öldüğümü sandılar ve darp etmeyi bıraktılar. Türkiye'ye geldim ama can güvenliğim yok" dedi.

Görgülü ayrıca olayın ardından sosyal medyada sahte hesaplar üzerinden "Orhan yol ver, Metin'i öldürelim" ifadelerinin yer aldığı paylaşımlar yapıldığını iddia etti. Bu paylaşımları yapan kişiler hakkında da suç duyurusunda bulunduğunu belirten Görgülü, yetkililerden koruma talep etti.

YRP'li başkan: Darp olmadı

İddialara ilişkin konuşan Yeniden Refah Partisi Kulu İlçe Başkanı Orhan Yüksel ise darp suçlamalarını kabul etmedi.

Görgülü'nün olay günü evinin önüne gelerek hakaret ettiğini öne süren Yüksel, "Karşılıklı itiştik. Oğlum kesinlikle darp etmedi, aksine araya girerek bizi ayırdı. Daha önce de oğluma hakaret ettiği gerekçesiyle 45 bin lira para cezası ödedi" ifadelerini kullandı.