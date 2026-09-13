İsveç'te seçmenler, 349 sandalyeli parlamentonun (Riksdag) yanı sıra 21 bölgesel meclis ve 290 belediye meclisi üyesini belirlemek için de oy kullanıyor.

TSİ 09.00'da başlayan oy verme süreci 21.00'e kadar devam edecek.

Resmi olmayan ilk sonuçların gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.

İsveç Seçim Kurulundan (Valmyndigheten) yapılan açıklamada, seçim günü yığılmanın önüne geçilmesi amacıyla 26 Ağustos'ta başlatılan erken oy kullanımı kapsamında 3,5 milyondan fazla seçmenin oyunu kullandığı ifade edildi.

Anketlerde sol ve sağ blokların yüzdeleri oldukça yakın

İsveç'te seçim öncesi yapılan son anketlere göre, muhalefetteki Sosyal Demokratlar, Merkez Parti (Centerpartiet), Yeşiller Partisi ve Sol Partinin (Vansterpartiet) oluşturduğu merkez sol blokun yüzde 50,8 oyla ilk sırada yer aldığı belirtiliyor.

İktidardaki sağ blok partileri Ilımlı Muhafazakar Parti, Hristiyan Demokratlar, Liberaller ile mevcut hükümete dışarıdan destek veren İsveç Demokratlarının oy oranının ise yüzde 47,6 olduğu ifade ediliyor.

Anket sonuçlarına göre seçimin sol ile sağ bloklar arasında "başa baş" mücadeleyle geçeceği yorumları yapılıyor.

Analizlerde ayrıca, mevcut hükümette resmi olarak yer almayan İsveç Demokratlarının bugünkü seçim sonrası ilk kez hükümete doğrudan katılmasının mümkün olacağı değerlendiriliyor.