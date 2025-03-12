Avrupa'nın Çin'e rakip olarak kurduğu batarya üreticisi Northvolt, resmen iflas etti. Şirketin 8 milyar dolardan fazla borcu olduğu tahmin ediliyor.

Uzun süredir mali zorluklar yaşayan İsveçli Northvolt, geçtiğimiz kasım ayında şirketi kurtarmak amacıyla fon arayışına girmişti, ancak sonunda iflas başvurusunda bulundu. 5 binden fazla çalışanı bulunan şirket yaptığı açıklamada, "Şirket, mevcut haliyle devam edebilmek için gerekli finansal koşulları sağlayamadı" dedi.

BORCUN MİKTARI

Ocak ayı sonunda şirketin borcunun 8 milyar doları geçtiği açıklanmıştı. Avrupa'nın Çin'e Karşı Rekabet Umutları Sona Erdi

Avrupa, Northvolt'un Batılı otomobil üreticilerinin Çinli rakipler olan CATL ve BYD'ye olan bağımlılığını azaltmasını bekliyordu.

YÜKSEK MİKTARDA KAYNAK SAĞLANDI

Northvolt, 2016 yılında kurulduğundan bu yana öz sermaye, borç ve kamu finansmanı ile 10 milyar dolardan fazla kaynak sağladı.

ŞİRKETİN BÜYÜK HİSSEDARLARI

Şirketin en büyük hissedarları arasında yüzde 21 hisseye sahip olan Volkswagen ve yüzde 19 hisseye sahip olan Goldman Sachs yer alıyordu.