İsveç gazetesi Dagens ETC’nin dış haber muhabiri Mattias Medin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturmalarla ilgili protestoları takip etmek üzere 27 Mart’ta geldiği İstanbul’da gözaltına alınmıştı. Medin, bir gün sonra “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “örgüt üyeliği” suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Ancak Medin, MLSA’nın (Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği) yaptığı itiraz sonrası tahliye edildi.

NE OLMUŞTU?

Medin hakkında başlatılan adli sürecin temelinde, Ocak 2023’te İsveç’in başkenti Stockholm’de gerçekleştirilen bir protesto yer alıyor. Eylemde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsil eden bir maket, bir direğe asılmış ve bu görüntüler uluslararası basına yansımıştı. Medin ise bu protestoyu haberleştirmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, o dönem 15 şüpheli hakkında soruşturma başlatmış ve bu kapsamda gazeteci Medin hakkında da yakalama kararı çıkarmıştı. Medin'in Türkiye’ye gelişiyle birlikte bu karar uygulanarak gözaltına alındı.