Dünya genelinde yaşam alanlarını düzenlemek ve sadeleşmek üzerine pek çok akım popülerlik kazanırken, İskandinavya'dan yayılan yeni bir trend ezberleri tamamen bozuyor.

İsveç’te ortaya çıkan ve hızla küresel bir fenomene dönüşen bu tuhaf ritüelin adı: "Döstädning". Terim anlamı olarak dö (ölüm) ve städning (temizleme/düzenleme) kelimelerinden türeyen bu kavram, ilk bakışta kulağa kasvetli, karanlık veya itici gelebilir, ancak bu felsefenin özü, hayata ve sevdiklerimize duyulan en saf, en derin sevginin somut bir ifadesidir.

Sevdiklerinize bırakacağınız son büyük hediye

Yazar Margareta Magnusson’un "İsveç’te Ölüm Sonrası Düzenlemenin Nazik Sanatı" adlı kitabıyla dünyaya duyurduğu döstädning, aslında ölüme çaresizce boyun eğmek değil; çok daha hafif, pratik ve bilinçli bir yaşam sürme sanatıdır. Bu felsefenin temel amacı; bir gün bu dünyadan göç ettiğimizde, geride bıraktığımız eşyaların, tavan arası çöplerinin ve yıllarca biriktirilen ıvır zıvırların yas tutan sevdiklerimize duygusal ve fiziksel bir yük olmasını engellemektir.

Dünyaca ünlü Marie Kondo metodu bize "Bu eşya bana mutluluk veriyor mu?" sorusunu sordururken, döstädning çok daha fedakar bir perspektif açıyor: "Ben öldükten sonra bu eşya başkasını mutlu edecek mi, yoksa onlara sadece temizlik yükü mü olacak?"

2 yönlü faydası var

Döstädning yapmanın insan psikolojisi üzerinde iki yönlü ve çok derin faydaları bulunuyor:

Mirasçılar için paha biçilmez kolaylık: Büyük bir acı ve yas döneminde, vefat eden kişinin tüm yaşamını, dolaplarını, bodrumunu ayıklamak zorunda kalmamak aileye bırakılacak en asil mirastır.

Ev sahibi için iç huzuru: Maddi varlıkları hafifletmek, insanın kendi geçmişiyle yüzleşmesini, eski defterleri kapatmasını ve stresin azalmasını sağlar. Eşyaları çöpe atmak yerine ihtiyacı olanlara bağışlamak, kişiye yaşarken kendi mirasının başkalarına getirdiği mutluluğu görme fırsatı (yaşayan miras) tanır.

Döstädning nasıl yapılır?

Uzmanlar bu sürece başlamak için yaşlanmayı beklemenin şart olmadığını belirtse de, 60 yaş ve üzerinin bu temizliğe girişmek için en ideal dönem olduğunu söylüyor.

İlk aşamada gardıroptaki eski kıyafetler, okunmayan kitaplar, mutfaktaki fazla tabaklar veya garajda unutulmuş aletler elden çıkarılır.

Sevdiklerinize "Benim ölümümden sonra bu eşyayı gerçekten hatıra olarak saklamak ister misin?" sorusunu açıkça sorun. İstemiyorlarsa o eşyayı hemen bağışlayın.

Eski fotoğraflar, aşk mektupları ve yüksek manevi değeri olan anılarla vedalaşmak en son adımdır.

'Açmadan direkt çöpe atın'

Margareta Magnusson, başkaları için hiçbir anlam ifade etmeyecek ama sizin için çok özel olan aşk mektupları, eski günlükler veya kişisel notlar için dâhice bir çözüm öneriyor: "Atılacak Kutusu".

Tüm mahrem sırlarınızı tek bir kutuda toplayıp üzerine basitçe şu notu yazıyorsunuz: "Açmadan direkt çöpe atın." Bu sayede hem kendi mahremiyetinizi korumuş hem de sevdiklerinizi ölümünüzden sonra bu günlükleri okuyup okumama ikilemindeki o zor ahlaki karardan kurtarmış oluyorsunuz.

Dijital mirasınızı unutmayın

21. yüzyılda mirasımız artık sadece bodrum katındaki kutulardan ibaret değil. Döstädning felsefesi modern dünyada "Dijital Ölüm Temizliği" yapmayı da zorunlu kılıyor.

Ölümümüzden sonra sosyal medya hesaplarımıza, e-postalarımıza, dijital fotoğraflarımıza, bulut depolama alanlarımıza, aboneliklerimize ve hatta varsa kripto para cüzdanlarımıza ne olacak? Bu dijital kaosu yaşarken düzenlemek ve sevdiklerimize giriş şifreleri ile net talimatlar bırakmak, günümüzde gardıropları temizlemek kadar hayati bir önem taşıyor.

"Döstädning, ölüme hazırlık değil, hayata ve geride kalanlara duyulan saygının ifadesidir. Sevdiklerimize huzur, düzen ve özgürlük bırakarak; bizi eşyalarımızla değil, sadece kim olduğumuzla hatırlamalarını sağlayan son büyük sevgi eylemidir."