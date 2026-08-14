İsveç Parlamentosu, cezai sorumluluk yaşını 14'e indiren düzenlemeyi 281 oyla onayladı. 66 milletvekili karşı oy kullanırken, iki milletvekili oylamaya katılmadı.

Bu değişiklikle 14 yaşındaki çocuklar, cinayet, ağırlaştırılmış tecavüz ve ağır silah suçları gibi ciddi suçlardan hapis cezası alabilecek. Daha önce hükümet ve İsveç Demokratları yaşın 13'e indirilmesini istemişti ancak yeterli destek bulunamayınca bu öneri geri çekilmişti.

"DOĞRU YÖNDE ATILMIŞ BİR ADIM"

İsveç Demokratları lideri Jimmie Akesson, kabul edilen düzenlemeyi "doğru yönde atılmış bir adım" olarak nitelendirdi. İsveç devlet yayıncısı SVT'nin haberine göre, yeni kural özellikle ağır suçlarda cezai sorumluluğun alt sınırını belirliyor.

Parlamento, olağanüstü oturumunda aile birleşimi kurallarını da sıkılaştırdı. Buna göre, İsveç'te oturma izni bulunan bir kişinin aile bağıyla yakınının izni alabilmesi için en az iki yıl boyunca geçerli oturma iznine sahip olması gerekiyor. Bu düzenleme 176'ya karşı 171 oyla kabul edildi.

Aynı oturumda, birden fazla suçtan hüküm giyenlere uygulanan ve "miktar indirimi" olarak bilinen ceza indirimi de kaldırıldı. Bu karar, çoklu suç işleyen kişilerin daha uzun hapis cezaları almasını sağlıyor. Aynı oy dağılımıyla kabul edilen bu düzenleme, ceza sisteminde sıkılaşmaya işaret ediyor.