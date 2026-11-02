İsveç’te bazı market zincirlerinin soğutma sistemlerine siber saldırı düzenlendi. İsveç medyasının aktardığına göre, başkent Stockholm başta olmak üzere birçok kentte faaliyet gösteren marketlerin dondurucu ve soğutucularındaki sıcaklıklar yükseltildi. Saldırı nedeniyle gıdalar bozuldu.

Öland’daki Ica mağazasının yetkilisi Mats Olsson, basına yaptığı açıklamada, soğutuculardaki hava sıcaklığının 55 dereceye kadar çıkarıldığını belirtti. Olsson, sabah saatlerinde mağazaya geldiğinde her yerin suyla kaplı olduğunu anlattı.

Ica’nın diğer şubeleri de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, soğutuculara yönelik siber saldırı sonucu çok sayıda gıda ürününün bozulduğunu ve dondurulmuş gıda konusunda sıkıntı yaşadıklarını bildirdi.

İsveç’teki bir diğer market zinciri Coop da saldırıdan etkilendiğini açıkladı. Coop mağaza yetkilisi Carlos Cancino, ülke genelindeki altı şubelerinden dondurucu ve buzdolaplarında sorun yaşandığına ilişkin bilgi aldıklarını söyledi.