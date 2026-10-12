Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan M.K., işvereni tarafından 03 çıkış koduyla, yani "istifa" gerekçesiyle işten çıkarıldı. Ancak M.K., gerçekte istifa etmediğini ve işverenin haksız bir şekilde kendisini işten çıkardığını iddia ederek hukuk mücadelesi başlattı. İşveren ise işçinin imzaladığı istifa dilekçesini kanıt olarak sundu.
TARİHSİZ BELGE İSTİFA SAYILMAZ
Olayın yargıya taşınmasının ardından İş Mahkemesi, işverenin sunduğu belgenin geçerliliğini inceledi. Yapılan incelemede, belgenin üzerinde herhangi bir tarih bulunmadığı ve içeriğinde "Çalışmış olduğunuz projenizden başka bir projede çalışmak için ayrılıyorum" şeklinde bir ifadenin yer aldığı tespit edildi.
Bu durum üzerine mahkeme, belgenin gerçek bir istifa dilekçesi niteliği taşımadığına hükmetti. Feshi geçersiz kılan İş Mahkemesi, davacı işçinin işe iadesine karar verdi. İşverenin avukatı ise karara itiraz ederek davayı İstinaf Mahkemesine taşıdı.
BAM'DAN EMSAL NİTELİKTE KARAR
Dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 8. Hukuk Dairesi, İş Mahkemesi'nin kararını haklı buldu ve emsal nitelikte bir karara imza attı. BAM kararında, tarihsiz belgenin gerçek bir istifa anlamına gelemeyeceği vurgulanarak işverenin itirazı reddedildi.
İŞE İADE VE TAZMİNAT KARARI
BAM kararında şu ifadelere yer verildi: "Davacının özel güvenlik hizmetleri şirketindeki iş yerine işe iadesine, davacının süresi içindeki başvurusuna rağmen işverence işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının çalıştığı süre ve fesih sebebi de dikkate alınarak takdiren 4 aylık brüt ücreti olarak belirlenmesine karar verilmiştir."
Bu karar, özellikle kıdemli işçilere yönelik haksız fesih oyunlarına karşı önemli bir yargı kararı olarak kayıtlara geçti. Mahkeme, işverenin kötü niyetli uygulamalarını boşa çıkararak işçi haklarının korunması yönünde güçlü bir mesaj vermiş oldu.