Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, 1 Ocak 2018'den bu yana iş uyuşmazlıklarında zorunlu tutulan arabuluculuk sistemi, özellikle sendikasız iş yerlerinde işçilerin hak kaybına uğramasına yol açan bir araca dönüştü.

Geçmişte muhasebe servislerinde imzalatılan ibranamelerin yerini arabuluculuk anlaşma tutanakları alırken, bu belgeleri imzalayan çalışanlar kıdem tazminatı dahil pek çok alacağı için yargı yoluna başvurma hakkını kaybediyor.

onuyu daha önce gündeme getiren HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da sendikasız iş yerlerinde çalışanların kağıt üzerinde işten çıkarılıp arabulucuda tazminatı ödenmiş gibi gösterildiğini, ardından tekrar işe alınarak kıdem tazminatı haklarının fiilen ortadan kaldırıldığını vurgulamıştı.

50 SAYFALIK METİN BASKIYLA İMZALATILDI

Çalışanların yaşadığı bu mağduriyete karşı Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 24 Haziran 2026 tarihli (Esas No: 2026/3187, Karar No: 2026/6157) kararıyla emsal niteliğinde bir içtihada imza attı. Dava sürecine göre, üç yıllık çalışan ve beraberindeki işçiler yemekhanede toplanarak hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldı.

Bir hafta sonra arabuluculuk toplantısına çağrılan 29 işçi, işveren avukatının da bulunduğu odada tek tek görüşmeye alındı. Kendisine önceden hazırlanmış 50 sayfalık bir metin uzatılan ve imzalamaması halinde hiçbir hak ya da tazminat alamayacağı söylenen işçi, baskı altında imzaladığı bu tutanağın iptali için dava açtı.

İSTİNAF BOZDU, YARGITAY İŞÇİYİ HAKLI BULDU

Yerel iş mahkemesi; usulüne uygun bilgilendirme yapılmadığı ve gerçek bir görüşme gerçekleşmediği gerekçesiyle tutanağı iptal etti.

Ancak istinaf mahkemesi, aynı iş yerindeki bazı çalışanların belgeyi imzalamayıp işe iade davası açtığını belirterek davacı işçinin de imzalamama şansı olduğu görüşüyle yerel mahkeme kararını bozdu. Temyiz üzerine dosyayı ele alan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise yerel mahkemeyi haklı bularak süreci tersine çevirdi.

“ARABULUCULUK ÖDEME BELGESİ DÜZENLEME YÖNTEMİ DEĞİLDİR”

Kararda, taraflar arasında henüz hukuki bir uyuşmazlık doğmadan işveren tarafından başlatılan bu tür süreçlerin hakkın kötüye kullanımı olduğu vurgulandı. Yargıtay gerekçesinde şu tespitlere yer verdi:

“Dairemize intikal eden dosyalardan, taraflar arasında henüz bir uyuşmazlık bulunmamasına rağmen, işverence başlatılan arabuluculuk süreci sonunda anlaşma belgesi düzenlenmesi şeklinde bir uygulamaya sıklıkla başvurulduğu anlaşılmaktadır.”

“Arabuluculuk sistemi, iş sözleşmesinin sona erdirilmesi veya iş sözleşmesinden doğan alacaklara ilişkin ödeme belgelerinin düzenlenmesi amacıyla kullanılacak bir yöntem değildir. Belirtmek gerekir ki, ortada bir uyuşmazlık bulunmadığı halde, iş sözleşmesinden doğan borcun ifasına yönelik işlemlerin arabulucu önünde yapılması gerekmez. Salt ödemeyi belgelendirmek amacıyla yapılan bu uygulama, bir uyuşmazlığı çözmeye yönelik bir yöntem değil aksine işverenin borcu ifa işlemine arabuluculuk anlaşma belgesi niteliği kazandırmak amacıyla başvurduğu bir yöntem olarak değerlendirilmelidir.”

5 DAKİKALIK GÖRÜŞMEYLE ANLAŞMA GEÇERSİZ SAYILDI

Anlaşma tutanaklarının ibra niteliği taşıyamayacağına dikkat çeken Yüksek Mahkeme, tanık anlatımları ve dosya kapsamına göre işçilerin 10 ila 18 kişilik gruplar halinde arabulucuya götürüldüğünü tespit etti.

Her bir çalışanın içeride yalnızca 5 dakika kalarak hazır metinlere imza attığını belirleyen Daire, herhangi bir müzakere süreci işletilmeden hazırlanan bu belgelerin hukuken geçerli bir arabuluculuk tutanağı sayılamayacağına hükmetti.