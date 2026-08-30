İş dünyasında rekabetin arttığı bu dönemde, adayların işverenlere ne kadar hızlı yanıt verdiği, işe alınma şansını doğrudan etkiliyor. George Mason Üniversitesi'nden Dr. Einav Hart'ın öncülüğünde yürütülen ve Management Science dergisinde yayımlanan araştırma, yanıt süresi ile işe alım arasındaki ilişkiyi ortaya koydu.

"HER DAKİKA ÖNEMLİ"

Araştırma kapsamında, işverenleri serbest çalışanlarla buluşturan Fiverr platformundaki yaklaşık 11,66 milyon mesaj analiz edildi. Bulgular, adayların yanıt verme süresi uzadıkça işe alınma ihtimallerinin belirgin biçimde düştüğünü gösterdi.

Özellikle 5 ila 10 dakikalık gecikmelerin bile olumsuz sonuçlar doğurduğu belirlendi. Yanıtın yaklaşık 1 saat gecikmesi, serbest çalışanın işi alma ihtimalini neredeyse yarıya indirirken, 24 saatten uzun süren gecikmelerde sonuçların hiç yanıt vermemeye benzer hale geldiği görüldü.

Hart, hızlı yanıtların farklı işveren ve istihdam türlerinde işe alınma ihtimalini artırdığını ve bazı durumlarda her dakikanın önemli olabileceğini belirtti.

Bu durumun yalnızca rakip adaylara yönelme ihtimaliyle açıklanamayacağı vurgulandı. Araştırmacılara göre işverenler, adayın yanıt hızını gelecekteki çalışma biçimine ilişkin bir sinyal olarak değerlendiriyor.

Araştırma kapsamında 8 bin 600'den fazla kişinin katıldığı üç temel deney ve beş ek çalışma gerçekleştirildi. Katılımcılardan işveren rolünü üstlenmeleri istendiğinde, hızlı yanıt veren adayların daha sıcak, yetkin ve işe alındıktan sonra iletişime açık kişiler olarak değerlendirildiği görüldü.

Bu avantaj yalnızca basit işlerle sınırlı kalmadı. Tıp ve catering gibi uzmanlık gerektiren alanlarda da hızlı yanıt veren adayların daha olumlu değerlendirildiği tespit edildi.

Araştırmaya göre hızlı yanıtın kendisi doğrudan bir yetkinlik göstergesi olmayabilir. Ancak işverenler yanıt hızını adayın gelecekteki davranışlarına ilişkin bir gösterge olarak kullanıyor. Hızlı yanıt veren bir adayın işe alındığında da ihtiyaçlara ve sorunlara daha hızlı karşılık vereceği düşünülebiliyor.

Buna karşılık geciken yanıtlar, adayın ilgisiz, dağınık veya ulaşılması zor olduğu izlenimini yaratabiliyor. Bu nedenle araştırmanın ortaya koyduğu tablo, işe alım süreçlerinde "ulaşılması zor görünmek" stratejisinin adayın aleyhine çalışabileceğine işaret ediyor.