İsviçre, yüksek maaşlar ve güçlü iş gücü piyasasıyla yurt dışında çalışmak isteyenler için cazibesini koruyor. Ülkede bilişim teknolojileri, sağlık, mühendislik, finans ve inşaat başta olmak üzere birçok sektörde personel açığı büyürken, şirketler 2026 yılı boyunca yaklaşık 85 bin yabancı çalışan istihdam etmeyi hedefliyor. Bazı uzmanlık pozisyonlarında yıllık maaş ise 193 bin euronun üzerine çıkabiliyor.

İsviçre Devlet Ekonomi İşleri Sekreterliği'nin (SECO) verilerine göre, Ocak 2026 itibarıyla ülkedeki işsizlik oranı yalnızca yüzde 2,3 seviyesinde bulunuyor. Avrupa'nın en düşük işsizlik oranlarından birine sahip olan ülkede, iş gücü açığını kapatmak isteyen şirketler yurt dışından nitelikli çalışan arayışını hızlandırmış durumda.

En yüksek maaş bilişim sektöründe

İş bulma platformu CV-Swiss.com'a göre en büyük personel açığı bilişim teknolojileri alanında yaşanıyor. Yazılım geliştiriciler, DevOps ve bulut mühendisleri, siber güvenlik uzmanları, yapay zekâ uzmanları ve veri bilimcileri en çok aranan meslekler arasında yer alıyor.

Sektörde kariyerine yeni başlayanların yıllık maaşı yaklaşık 96 bin eurodan başlarken, deneyimli uzmanların kazancı 193 bin euroyu aşabiliyor. En fazla iş ilanı ise Zürih, Basel ve Lozan kentlerinde bulunuyor.

2024'e kıyasla bilişim ve dijital alandaki açık pozisyon sayısı yüzde 35 artarken, sektörde ortalama yıllık maaş yaklaşık 139 bin euro seviyesinde bulunuyor.

Sağlık sektöründe personel açığı büyüyor

İsviçre'de çalışan ihtiyacının en yoğun hissedildiği alanlardan biri de sağlık sektörü.

Başta Cenevre, Vaud ve Bern kantonları olmak üzere birçok bölgede hastaneler hemşire, uzman doktor, biyomedikal mühendisi ve laboratuvar teknisyeni alımı yapıyor. Sağlık alanındaki açık pozisyon sayısı son iki yılda yüzde 22 arttı ve nitelikli personel eksikliği ülke genelindeki en büyük sorunlardan biri olmaya devam ediyor.

Mühendislere talep hız kesmiyor

Sanayi şirketleri makine ve elektrik mühendisleri, otomasyon uzmanları ve proje yöneticileri için de yoğun işe alım gerçekleştiriyor.

Özellikle saat endüstrisi, takım tezgâhı üretimi ve havacılık sektörleri Jura Arc bölgesi ile Orta İsviçre'de yeni istihdam oluşturmaya devam ediyor. Mühendislik alanındaki iş ilanları da 2024'e göre yüzde 18 artış gösterdi.

Finans ve inşaatta da alımlar sürüyor

Finans sektöründe nicel analistler, uyumluluk uzmanları, blok zinciri uzmanları ve varlık yöneticileri aranırken, inşaat sektöründe ise enerji verimliliği projelerinde görev alacak inşaat mühendisleri, şantiye şefleri ve mimarlar öne çıkıyor.

Altyapı yatırımları ve enerji dönüşüm projelerinin etkisiyle bu alandaki iş ilanları da yüzde 15 yükseldi.

Personel açığının nedeni ne?

Uzmanlara göre İsviçre'deki iş gücü açığının temel nedenlerinden biri, baby boomer kuşağının emekliliğe ayrılması. Her yıl on binlerce pozisyon boşalırken, dijitalleşme ve yapay zekâ yatırımlarının hızlanması da nitelikli çalışan ihtiyacını artırıyor.

Federal İstatistik Ofisi, göçün yetersiz kalması halinde ülkenin çalışan nüfusunun 2030'a kadar yüzde 5 azalabileceğini öngörüyor. ICTswitzerland ise İsviçre'nin 2028 yılına kadar yaklaşık 40 bin bilişim uzmanı açığı yaşayacağını tahmin ediyor.

Ortalama maaş 7 bin 275 euro

Yüksek maaşların yanı sıra İsviçre; gelişmiş sağlık sistemi, güçlü altyapısı ve yüksek yaşam standardıyla da dikkat çekiyor.

Federal İstatistik Ofisi verilerine göre ülkede ortalama aylık maaş yaklaşık 7 bin 275 euro seviyesinde. Özellikle Cenevre, Lozan, Neuchâtel ve Fribourg gibi Fransızca konuşulan bölgelerde bazı pozisyonlar için Almanca bilgisi zorunlu tutulmuyor.

Yabancı adaylardan neler bekleniyor?

İsviçreli işverenler yabancı adaylardan yalnızca mesleki yeterlilik değil, belirli başvuru standartlarını da karşılamalarını istiyor.

Adayların İsviçre formatına uygun hazırlanmış, profesyonel fotoğraf içeren ve 2-3 sayfayı geçmeyen bir özgeçmiş sunmaları bekleniyor. Ayrıca Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi'ne göre yabancı dil seviyesinin belirtilmesi isteniyor.

DELF, DALF, Goethe veya Cambridge gibi uluslararası dil sertifikaları önemli avantaj sağlarken, diplomaların İsviçre Devlet Eğitim, Araştırma ve Yenilik Sekreterliği tarafından tanınmış ya da denklik sürecinde olması gerekiyor.

İşe alım uzmanları adayların referanslarını ve mesleki yeterliliklerini ayrıntılı şekilde incelerken, İsviçre iş kültürünü ve çalışma sistemini bilen adaylar seçim sürecinde bir adım öne çıkıyor.