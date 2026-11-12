SRF'nin ulaştığı 2024 yılına ait görüntülerde, İsviçre'nin Aargau kantonundaki bir restoranda düzenlenen toplantıya Almanya'dan gelen Tolhildan üyeleri ile S. adlı kişinin katıldığı ve mekandaki çelenklerden birinde 'Siirtli Naci' isminin yazdığı görüldü.

İsviçre güvenlik birimleri tarafından tanınan bazı Tolhildan üyelerinin geçmişte terör örgütü PKK saflarında bulunduğu da ortaya çıktı.

Örgütün, Türkiye'de ortaya çıkan ve son dönemde Almanya'daki silahlı saldırılarla gündeme gelen Daltonlar çetesiyle ortak hareket ettiği bildirildi.

İsviçre Federal Kriminal Polisi Başkanı Markus Gisin, güvenlik birimlerinin bu durumdan haberdar olduğunu belirterek, "İki örgütün iş birliği yaptığını biliyoruz. İsviçre'de de zaman zaman birlikte hareket ediyorlar" açıklamasında bulundu.

SRF'ye konuşan Süleyman ise hakkındaki suçlamaları reddetti. 'Siirtli Naci'nin akrabası olduğunu ve kendisini düğünü nedeniyle tebrik ettiğini söyleyen S., geçmişte PKK için savaştığını ancak 2018 yılında örgütten ayrıldığını kabul etti.

S., suç örgütü yönettiği yönündeki iddiaları "saçma ve asılsız" olarak reddettiğini vurguladı.

Öte yandan Daltonlar'ın medya sözcüsü de SRF'ye gönderdiği açıklamada tüm suçlamaları reddederek, çetenin İsviçre'de faaliyet göstermediğini ve 'Siirtli Naci' ile iş birliği yapmadığını savundu.