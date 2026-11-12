İsviçre'nin Basel kentinde faaliyet gösteren ve silah ile uyuşturucu ticaretiyle suçlanan bir çetenin 'Daltonlar' çetesiyle bağlantısı ortaya çıktı.
İsviçre Radyo Televizyon Kurumunun (SRF) aylar süren araştırmasıyla gündeme gelen 'Tolhilde' çetesi ve Türk Z kuşağı mafyası arasındaki bu ilişki, İsviçre Federal Polisi (Fedpol) tarafından da doğrulandı.
SRF'nin bulgularına göre Tolhildan; kokain ve silah ticareti, haraç toplama ve yasa dışı kumar faaliyetleriyle İsviçre polisini alarma geçirdi.
Dosyada Avrupa'daki organize suç çevrelerinde adı geçen TNT Süleyman lakaplı Süleyman A. ve Mardinli Sedat isimleri de dikkat çekiyor.
TNT Süleyman hakkında Almanya'da Çağdaş Baybaşin'e yönelik saldırının planlanmasında rol aldığı iddiası basına yansırken, Mardinli Sedat'ın Tolhildan yapılanmasıyla doğrudan bağlantısı henüz beelli değil.
Söz konusu dairenin, örgütün İsviçre'deki yöneticisi olduğu öne sürülen TNT lakaplı Süleyman A. adlı kişiye ait olduğu ifade ediliyor.
Avrupa'daki kokain ticaretinin önemli aktörlerinden biri olarak gösterilen ve basında yer alan bilgilere göre Interpol tarafından uzun süredir aranan 'Siirtli Naci' lakaplı kişinin de bu örgütün arkasındaki elebaşı olduğu öne sürüldü
SRF'nin ulaştığı 2024 yılına ait görüntülerde, İsviçre'nin Aargau kantonundaki bir restoranda düzenlenen toplantıya Almanya'dan gelen Tolhildan üyeleri ile S. adlı kişinin katıldığı ve mekandaki çelenklerden birinde 'Siirtli Naci' isminin yazdığı görüldü.
İsviçre güvenlik birimleri tarafından tanınan bazı Tolhildan üyelerinin geçmişte terör örgütü PKK saflarında bulunduğu da ortaya çıktı.
Örgütün, Türkiye'de ortaya çıkan ve son dönemde Almanya'daki silahlı saldırılarla gündeme gelen Daltonlar çetesiyle ortak hareket ettiği bildirildi.
İsviçre Federal Kriminal Polisi Başkanı Markus Gisin, güvenlik birimlerinin bu durumdan haberdar olduğunu belirterek, "İki örgütün iş birliği yaptığını biliyoruz. İsviçre'de de zaman zaman birlikte hareket ediyorlar" açıklamasında bulundu.
SRF'ye konuşan Süleyman ise hakkındaki suçlamaları reddetti. 'Siirtli Naci'nin akrabası olduğunu ve kendisini düğünü nedeniyle tebrik ettiğini söyleyen S., geçmişte PKK için savaştığını ancak 2018 yılında örgütten ayrıldığını kabul etti.
S., suç örgütü yönettiği yönündeki iddiaları "saçma ve asılsız" olarak reddettiğini vurguladı.
Öte yandan Daltonlar'ın medya sözcüsü de SRF'ye gönderdiği açıklamada tüm suçlamaları reddederek, çetenin İsviçre'de faaliyet göstermediğini ve 'Siirtli Naci' ile iş birliği yapmadığını savundu.
SRF'nin araştırmasında suç örgütlerinin sosyal medya kullanımına ilişkin bulgular da yer aldı.
Suç örgütünün pahalı otomobiller, silahlar ve gösterişli yaşam tarzına ilişkin paylaşımlarla gençlerin ilgisini çektiği saptandı.
Telegram üzerinden silah satışlarının gerçekleştirildiği kanallarla bağlantılı olduğu iddia edilen grubun; uyuşturucu ve silah ticareti, haraç toplama ve yasa dışı kumar faaliyetleriyle de gündeme geldiği belirtildi.
Rakip gruplarla düzenli olarak sokaklarda çatışan örgüt üyelerinin, Basel'de bir bodrum katında toplandığı ve kentin sakin bir mahallesindeki bir karargah daireyi kullandığı tespit edildi.
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Gençleri zenginlik, heyecan, 'kardeşlik' ve güç vaatleriyle kandıran çetelerin paylaşımları benzer paylaşımlarla gençleri etkilemeye çalışan Daltonları aratmadı.
Gazeteciler, Telegram üzerinden faaliyet gösteren ve Daltonlar tarafından işletildiği düşünülen yasa dışı silah satış hesaplarına da ulaştı.
Silah uzmanlarının gerçek olduğunu değerlendirdiği görüntülerde; üç boyutlu yazıcıyla üretilmiş tabancaların yanı sıra Kalaşnikof tüfekler ve makineli tüfeklerin satışa sunulduğu belirlendi.
Örgüt üyelerinin Instagram ve TikTok'ta silahlarla poz verdiği, sosyal medya aracılığıyla aralarında çocuk yaştakilerin de bulunduğu yeni üyeler kazandığı kaydedildi.
Son aylarda Almanya'nın Berlin, Mannheim ve Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletlerinde iş yerlerine yönelik silahlı saldırılarla gündeme gelen Daltonlar çetesinin, Mannheim'da bir nargile kafenin kundaklanmasından da sorumlu olduğu şüphesi üzerinde duruluyor.
Habere göre örgütün bazı üst düzey üyeleri Türkiye'deki operasyonların ardından Batı Avrupa'ya kaçarken, örgüt liderinin faaliyetlerini Rusya'dan yönettiği değerlendiriliyor.
İsviçre Federal Kriminal Polisi Başkanı Markus Gisin, yöneticileri çoğunlukla yurt dışında bulunan bu tür suç örgütleriyle mücadelenin giderek zorlaştığını vurguladı.
İsviçre'deki kişilerin taşıma ve lojistik gibi faaliyetleri yürüttüğünü ifade eden Gisin, bu nedenle Europol ve diğer ülkelerin güvenlik birimleriyle yakın iş birliği içinde çalıştıklarını aktardı.
Rakip gruplar arasındaki anlaşmazlıkların zaman zaman ateşli silahlarla çözüldüğüne dikkat çeken Gisin, "Çok yüksek bir şiddet eğilimi görüyoruz" diyerek bu saldırıların olaylarla ilgisi bulunmayan vatandaşları da tehlikeye attığını belirtti.
Bununla birlikte polis makamları silahlı çatışmalara dair somut bir örnek paylaşmazken, Tolhildan üyelerinin söz konusu saldırılara doğrudan katılmadığı belli değil.
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