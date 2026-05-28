İsviçre'deki bir tren istasyonunda bıçaklı bir adam tarafından gerçekleştirilen saldırıda 4 kişi yaralanıd.

Polis, Zürih'in 19 kilometre dışında bulunan Winterthur istasyonundaki saldırı bölgesini kordon altına aldı.

Yerel haberlere göre, bıçaklı adam tarafından en az dört kişi yaralandı. Daha sonra yaya adam tekbir getirerek kaçmaya başladı.

Saldırıdan sonra çok sayıda polis arabası ve ambulans olay yerine ulaştı. Fotoğraflarda istasyonun dışına bariyer kurulduğu görülüyor.

Olay, yerel saatle sabah 8.30 sularında meydana geldi. Bir tanık, yerel bir gazeteye, bıçaklama anında bir öğretmenin, o sırada oradan geçen bir grup okul çocuğunun önüne geçerek onları korumaya çalıştığını söyledi.

Saldırganın gözaltına alınıp alınmadığı veya kurbanların yaralarının ciddiyetine ilişkin bilgi henüz netleşmedi.