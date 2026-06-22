Luzern Gölü’nün sakin atmosferi, bugün küresel diplomasinin en yüksek gerilimine ev sahipliği yapıyor. ABD ve İran heyetlerinin, savaş sonrası normalleşme ve bölgesel güvenlik başlıklarını ele almak üzere Bürgenstock’ta gerçekleştirdiği zirve, tarafların aynı salonda bulunmasına rağmen diplomatik mesafeyi koruduğu "soğuk bir başlangıca" sahne oldu.

10 Yıllık Aranın Ardından Gelen İlk Temas

İki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptının ardından tetiklenen bu yeni süreç, 10 yıl sonra bir ilki temsil ediyor. Görüşmeler; bölgesel istikrar, ekonomik yaptırımların geleceği ve savaş sonrası dönemin mimarisini şekillendirmeyi hedefliyor.

ABD heyetine Başkan Yardımcısı JD Vance liderlik ederken, İran tarafını Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi temsil ediyor. Katar ve Pakistan’ın arabuluculuk faaliyetleriyle desteklenen zirve, doğrudan diyalogdan ziyade temkinli bir bekleyişe odaklanmış durumda.

"Görüntü Var, El Sıkışma Yok"

Zirveden yansıyan kareler, tarafların diplomatik protokollerdeki "soğukluğu" tercih ettiğini kanıtlar nitelikte. İran heyetinin salona girişinde ABD tarafına yönelmemesi ve her iki ülkenin ortak fotoğraf vermekten kaçınması, güven krizinin derinliğini yansıtıyor. JD Vance’in İranlı yetkilileri uzaktan takip ettiği anlar, müzakere masasında esen rüzgarları özetler gibiydi.

Diplomatik kaynaklar, taraflar arasındaki doğrudan temasın sınırlı tutulduğunu, müzakerelerin önemli bir bölümünün arabulucu ülkelerin mekik diplomasisiyle yürütüldüğünü aktarıyor.

60 Günlük Kritik Süreçte Masada Neler Var?

Önümüzdeki 60 gün boyunca sürmesi planlanan müzakerelerde ana gündem maddeleri şu başlıklar altında toplanıyor:

Nükleer Faaliyetler: İran'ın nükleer programına yönelik denetim mekanizmalarının sıkılaştırılması.

Ekonomik Yaptırımlar: Enerji ve finans alanındaki yaptırımların geleceği ve dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılması.

Bölgesel Güvenlik: Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin güvenliği.

Gerilim Gölgeleri: Trump’ın Açıklamaları

Müzakere masası kurulmuş olsa da Washington’dan gelen sesler süreci zorlaştırıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ve bölgedeki müttefiklerini hedef alan sert söylemleri, Tahran kanadında tepkiyle karşılandı. İranlı yetkililer, "tehdit içerikli" açıklamaların diplomatik süreci zedelediğini savunurken, Washington yönetimi baskı politikasında taviz vermeyeceğinin sinyallerini veriyor.

Tüm gerilime rağmen tarafların masayı terk etmemiş olması, teknik heyetler düzeyinde devam edecek görüşmelerin bölge istikrarı için hala bir "umut kapısı" olarak görüldüğünü kanıtlıyor. Bürgenstock’ta başlayan bu süreç, yalnızca ikili ilişkilerin değil, Orta Doğu’nun enerji piyasasından güvenlik mimarisine kadar pek çok dengenin geleceğini belirleyecek.