Altın fiyatları, İran’ın ABD-İran barış görüşmelerinde ilerleme sağlandığını açıklamasının ardından petrol fiyatlarının gerilemesiyle, geçen seansta gördüğü bir haftayı aşkın sürenin en düşük seviyesinden dönüş yaşadı.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) şahin sinyalleri sonrası faizlerin daha da yükseleceği beklentisi, değerli metal üzerindeki baskıyı artırdı.

ALTINDA SON DURUM

Ons altın yeni haftanın ilk işlem gününde kayıplarını dizginledi. Ons altın bugün sabah seansında saat 08.12'de 4 bin 197 dolara çıktı.

Cuma günü 11 Haziran’dan beri en düşük seviyesini gören metal, böylece kayıplarının bir kısmını geri aldı.

Gram altında, ons altında görülen toparlanmalardan etkilenerek, kayıplarını dizginliyor. gram altın bugün sabah seansında 08.12'de 6 bin 251 lirada bulunuyor.

Gümüş fiyatları da yeni haftada kayıplarını telafi ediyor. Ons altın bugün sabah saatlerinde 08.12'de 66.05 dolarda bulunuyor.

Brent pet petrol barış görüşmelerine yönelik gelen haberlerin ardından düşüşe geçti. Brent petrol bugün 08.12'de 79.01 dolarda bulunuyor.

GÖRÜŞMELERDE OLUMLU MESAJ

İsviçre’de üst düzey ABD ve İranlı yetkililer arasında yapılan ilk tur görüşmeler pazartesi günü sonlandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran devlet televizyonu Press TV’ye yaptığı açıklamada görüşmelerde iyi ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan tarafından yayımlanan ortak açıklamada da ABD ile İran’ın 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya ulaşmayı hedefleyen bir yol haritası üzerinde uzlaştığı aktarıldı.

Marex analisti Edward Meir, “İsviçre’deki durum birkaç saat öncesine göre oldukça farklı. Taraflar kısa süre önce tartışma halindeydi, ancak şimdi bir ilerleme kaydediliyor gibi görünüyor. Bir süre daha jeopolitik gelişmelere göre işlem yapacağız, ancak tablo çok akışkan; bu nedenle şimdilik kenardan izlemek daha doğru olabilir” ifadelerini kullandı.

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