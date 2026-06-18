FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu maçında İsviçre ile Bosna Hersek, ABD’nin Los Angeles kentindeki Los Angeles Stadyumu'nda karşılaştı. Gollerin son 15 dakikada geldiği mücadeleyi İsviçre 4-1 kazandı. İsviçre’ye galibiyeti getiren golleri, 74 ve 90'da Johan Manzambi, 84. dakikada Vargas ve 90+7'de Xhaka kaydetti. Bosna'nın tek golünü ise 90+3'te Mahmic attı.

Ayrıca Bosna Hersek’te Tarik Muharemovic 80. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonuçlarla birlikte Hakan Yakın ve öğrencileri grupta puanını 4’e yükseltti. İsviçre gruptaki son maçına Kanada karşısında çıkacak. Bosna Hersek ise 1 puanda kaldı. Bosna gruptaki son maçını Katar ile oynayacak.

Öte yandan gruptaki diğer maçta 19 Haziran Cuma günü TSİ 01.00’de Kanada ile Katar karşı karşıya gelecek.