İsviçre'nin önde gelen süpermarket zincirleri, dünyanın en büyük içecek gruplarından Coca-Cola ile girdiği fiyat kavgasının ardından dikkat çeken bir karar aldı.



Migros başta olmak üzere çok sayıda süpermarket, Coca-Cola ürünlerini raflarından indirme kararı alırken, boşalan raflar için çare Türk markasında bulundu.



BOŞALAN RAFLARA TÜRK MARKASI YERLEŞTİRİLDİ



Ekonomim'den Tamer Işıtır'ın haberine göre; Amerikan deviyle ticari ilişkileri uzun süredir gergin seyreden İsviçreli perakendeciler, market raflarından Sprite ve Fanta gibi Coca-Cola grubu ürünlerini kaldırırken, boşluğu Bursa'da üretilen Uludağ Gazoz’un iki içeceğiyle doldurdu.







'DAHA UCUZ FİYATLARLA İTHALAT YAPIYORUZ'

İsviçreli Blick gazetesinin haberine göre yerel tedarikçiyle Ocak ayından beri sıkıntı yaşayan Migros, Zürih’teki yeni stokları Türk markasından temin ediyor. Ülkedeki en büyük üçüncü zincir market Denner’ın da İsviçre’deki Coca Cola tesisinden alımları durdurduğu belirtilirken, şirket CEO’su Torsten Friedrich, "Yüksek fiyatlar nedeniyle siparişlerimizi yenilemedik. Diğer Avrupa ülkelerinden daha ucuz fiyatlarla ithalat yapıyoruz" diye konuştu.

Türkiye’de ise hem Coca Cola İçecek AŞ’nin hem Migros’un yönetiminin Anadolu Grubu’nda olması sebebiyle herhangi bir tedarik anlaşmazlığının yaşanması beklenmiyor.

'COCA-COLA İLE MÜZAKERELER DEVAM EDİYOR'

Ocak ayında tedarikçiyle yapılan görüşmelerde sonuç alınamaması nedeniyle stok sıkıntısı yaşandığını müşterilerine duyuran Migros’un, Coca Cola’yla müzakereleri sürdürdüğü bildiriliyor. Şirketin, Coca-Cola'nın ürettiği enerji içeceği Monster'ı Almanya'dan ithal ettiği paylaşılıyor. Şirket sözcüsü, paralel ithalatın ek lojistik ve idari yükler getirdiğine işaret ederken, "Ekonomik ve ekolojik nedenlerden dolayı bu sürdürülebilir bir çözüm değil" diyerek olası bir anlaşmaya açık kapı bırakıyor.