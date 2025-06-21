İsviçre Merkez Bankası, yatırımcıları İsviçre frankında yükselişi getiren hareketlerden uzaklaştırmak amacıyla faizi sıfıra indirdi.

Banka politika faizini 25 baz puan indirimle sıfıra çekti. Böylelikle banka art arda altıncı hamlesini yapmış oldu.

İsviçre Merkez Bankası'nın karar metninde “Para politikası gevşemesiyle SNB, düşük enflasyonist baskıya karşı adım attı. SNB durumu yakından izlemeye devam edecek ve gerekirse para politikasını ayarlayacaktır. Banka gerektiğinde döviz piyasasında aktif olmaya istekli" ifadeleri kullanıldı.

Faiz indirimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel ticareti sekteye uğratmasının İsviçre'yi ne kadar etkilediğine vurgu yapıldı. Başkan Martin Schlegel ve meslektaşları Mart ayı gibi kısa bir süre önce gevşemeyi büyük olasılıkla bitirdiklerinin sinyalini vermişti, ancak son gelişmeler yeniden bir indirime yol açtı.

EKONOMİDE TERS YÖNLÜ HAREKETİN ADI 'DEFLASYON' NEDİR?

Deflasyon, piyasada fiyatların belirli bir dönem boyunca sürekli gerilemesidir. Enflasyonun tam tersi olan deflasyon yalnız fiyatların düşmesiyle sınırlı kalmaz aynı zamanda da enflasyon baskısına karşı fiyat artışlarını durdurmayı ya da yavaşlatmayı hedefleyen bir ekonomik politika tercihidir. Para arzının daraltılmasıyla birlikte talebin düşmesi, deflasyonist eğilimi tetikleyen başlıca nedenler arasında yer alır.