İsviçre'de yüksek bor oranı gerekçesiyle bazı Kızılay maden sularının geri çağrılması kararının ardından firmadan konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, ürünlerin Türkiye'deki yasal düzenlemelere uygun olarak üretildiği belirtilirken, İsviçre'de yaşanan durumun ülkeler arasındaki farklı mevzuat ve bor limitlerinden kaynaklandığı ifade edildi.

DOĞAL MİNERAL İÇERİĞİ KAYNAĞA GÖRE DEĞİŞİYOR

Şirket açıklamasında, doğal mineralli suların mineral içeriğinin beslendiği kaynağın jeolojik yapısına bağlı olarak doğal şekilde farklılık gösterdiği vurgulandı. Bu nedenle mineral seviyelerine ilişkin yasal düzenlemelerin de ülkelerin ulusal mevzuatına göre değişebildiği belirtildi.

"TÜRKİYE MEVZUATINA UYGUN"

Firma, ürünlerinin Türkiye'deki Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak üretildiğini ve ilgili uluslararası standartları karşıladığını belirtti. Ayrıca ürünlerin Avrupa'nın ve dünyanın birçok ülkesine ilgili ülkelerin mevzuatına uygun şekilde ihraç edilmeye devam ettiği ifade edildi.

BOR LİMİTLERİNDE ÜLKELER ARASINDA FARK VAR

Açıklamada, İsviçre'de doğal mineralli sular için uygulanan bor üst limitinin 1 mg/L olduğu hatırlatıldı. Buna karşılık, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) içme suyundaki bor için sağlık temelli sınır değerinin 2,4 mg/L, Avustralya Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırmaları Konseyi'nin ise 4 mg/L olarak belirlendiği aktarıldı.

Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı'nın (U.S. EPA) bor için düzenleyici bir üst sınır belirlemediği, ancak ömür boyu sağlık danışma değerini 5 mg/L olarak açıkladığı bilgisi paylaşıldı.

ERZİNCAN KAYNAĞINDAKİ DOĞAL BOR SEVİYESİ AÇIKLANDI

Şirket, Erzincan'daki doğal maden suyu kaynağındaki bor seviyesinin üretim dönemlerine bağlı olarak 0,8 ila 2,0 mg/L arasında değiştiğini bildirdi. Bu değerlerin, firmanın açıklamasına göre Türkiye mevzuatı ile Dünya Sağlık Örgütü ve ABD Çevre Koruma Ajansı'nın sağlık temelli referans değerleri açısından uygun aralıkta olduğu ifade edildi.