2024 yılında NATO'ya katılan İsveç, "topyekun savunma" konsepti çerçevesinde askeri hazırlıkları kapsamında askerleri için "cenaze tatbikatı" yaptı.

İsveç Silahlı Kuvvetleri verilerine göre içinde mankenler olan ceset torbalarının gömüldüğü tatbikata 13 ülkeden yaklaşık 18 bin asker katıldı.

İsveç Silahlı Kuvvetleri, boş torbaların papazlar eşliğinde gömüldüğü tatbikat hakkında şu açıklamayı yaptı:

"2026 yılının Nisan sonundan Mayıs ortasına kadar gerçekleştirdiği ve 1990'lardan bu yana ülkedeki en büyük ulusal tatbikat olan Aurora 26 kapsamında, savaşta hayatını kaybeden askerlerin defin lojistiğine yönelik tam ölçekli bir tatbikat düzenledi."

500 MANKEN ASKERİ TÖRENLE GÖMÜLDÜ

'Frontiers in Psychiatry' dergisinde yayımlanan hakemli bir çalışmaya göre tatbikatın cenaze işleri bölümünde, hayatını kaybeden askerleri temsil eden 500'den fazla manken ve ceset torbası kullanıldı.

Tatbikata 300'den fazla askeri personelin yanı sıra İsveç Kilisesi, İsveç Vergi Dairesi ve ülkenin asker alma kurumu katıldı.

Tatbikatta cenazelerin toplanması, kimlik tespiti, müttefik büyükelçilikler ile Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin bilgilendirilmesi ve askeri törenle defin süreçlerini içeren tüm "cenaze lojistik zinciri" test edildi.

Savunma sanayi haberlerini yayınlayan Defence24 dergisi , sürecin ilgili tüm kurumlar tarafından ilk kez ortaklaşa prova edildiğini aktardı.

İsveç'te bu ölçekte bir tatbikatın en son 1950'lerin başında yapıldığı belirtildi.

MORAL İÇİN CENAZE DÜZENLEDİLER

Tatbikatı yöneten komutan araştırmacılara yaptığı açıklamada, "Bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Sanırım bu en son 1952'de uygulanmıştı, bu yüzden katkıda bulunmuş olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Bir askeri rahip, yan yana dizilmiş onlarca ceset torbasını görmenin savaş zayiatı gerçekliğini aniden somutlaştırdığını ifade etti.

Bir askeri tabip tatbikat sonrasında, tıbbi ekiplerin kitlesel kayıp senaryoları için kaynaklandırılmasında "büyük bir ayarlama" yapılması gerekeceğini belirtirken, bir diğer asker tatbikatın kendisine "savaşın sonuçlarını daha net bir şekilde anlama" imkanı sağladığını söyledi.

Yetkililer, bu planlamanın zayiat tahmini değil, moral ve kurumsal hazırlık amacı taşıdığını vurguladı.

KİLİSE YENİ DEFİNLERE HAZIRLANIYOR

Tatbikattan bağımsız olarak, ülkenin cenazelerden sorumlu resmi makamı olan İsveç Kilisesi'ne uzun süredir ulusal nüfusun yüzde 5'ine, yani yaklaşık 500 bin kişiye denk gelen bir defin kapasitesi planlama talimatı verilmiş durumda.

Bu rakamın, Aurora 26 tatbikatına veya belirli bir zayiat tahminine bağlı bir öngörü değil, Soğuk Savaş döneminden kalan ve ülke genelindeki askeri ile sivil ölümleri kapsayan bir sivil savunma ölçütü olduğu belirtildi.

İsveç sivil savunma ajansından Jan-Olof Olsson, Le Monde'a yaptığı açıklamada bu planlamanın yetkililerin bu kadar çok kurban beklediği anlamına gelmediğini belirterek, "Plan yapmak için bir tahmine ihtiyacımız var" dedi.

İHA EĞİTİMİ DE ALDILAR

Rusya ile NATO arasında gerilimin sürdüğü bir dönemde Baltık ülkeleri ve NATO'nun kuzey kanadının en kötü durum senaryolarını prova etme sürecinin bir parçası olan Aurora 26 tatbikatında, Ukraynalı insansız hava aracı uzmanları NATO birliklerine İHA savar taktikleri eğitimi verdi.

Tatbikatta ABD, Hollanda, Fransa, Polonya ve diğer müttefik ülkelerden kuvvetler İsveç'in güneyinde, Gotland'da ve Baltık Denizi'nde görev yaptı.

Her iki Dünya Savaşı'nda ve Soğuk Savaş'ta tarafsız kalan ve ordusunu en son 1814'te konuşlandıran İsveç için bu değişim önemli bir psikolojik ve kurumsal uyum anlamına geliyor.

Bu durum, 10 ülkenin imzaladığı sınır ötesi tahliye anlaşmaları ve Litvanya'nın kitlesel zayiat hastane tatbikatları da dahil olmak üzere bölgedeki diğer ülkelerde alınan benzer önlemlerle paralellik gösteriyor.