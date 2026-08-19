İsviçre Federal Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’daki savaşın sona erdiğine veya ülkede kalıcı bir istikrar sağlanacağına ilişkin henüz yeterli işaret bulunmadığı belirtildi. Bu nedenle Ukrayna’dan korunma talebiyle gelen kişilere tanınan S statüsünün ve bu statü kapsamındaki desteklerin 4 Mart 2028’e kadar devam edeceği bildirildi.

YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Federal Konsey, mevcut koşullarda S statüsünün hem Ukraynalılara etkin koruma sağladığını hem de ülkenin iltica sistemindeki yükü azalttığını değerlendirdi. Kararın, Ukraynalı sığınmacıların yanı sıra kantonlar, belediyeler ve işverenler açısından da önümüzdeki dönem için öngörülebilirlik sağlayacağı ifade edildi.

İsviçre hükümeti, Ukrayna’daki koşulların uzun vadede olumlu yönde değişmesi halinde uygulamaya ilişkin tutumunu yeniden değerlendirebileceğini de açıkladı.

YENİ BAŞVURULAR İÇİN ASKERLİK ŞARTI

İsviçre, S statüsünün uzatılması kararında Avrupa Birliği ile koordinasyonu da dikkate aldı. AB ülkeleri 30 Temmuz’da Ukraynalılara yönelik geçici koruma uygulamasını 4 Mart 2028’e kadar uzatma kararı almıştı.

Ancak AB, geçici koruma uygulamasına erişim konusunda yeni bir sınırlama da getirdi. İsviçre'nin açıklamasına göre 31 Temmuz’dan itibaren geçici koruma yalnızca Ukrayna’da yerine getirilmesi gereken askerlik yükümlülüğünü karşılayan kişilere tanınıyor.

20 AĞUSTOS'TAN SONRA YAPILACAK BAŞVURULAR

İsviçre, AB kararlarıyla hukuken bağlı olmamasına rağmen kendi uygulamasını Avrupa Birliği ile uyumlu hale getirmeyi tercih etti. Buna göre S statüsü için yeni başvurularda söz konusu askerlik yükümlülüğünü yerine getirme şartı aranacak. Yeni düzenleme 20 Ağustos’tan sonra yapılacak başvurular için geçerli olacak ve halihazırda S statüsüne sahip kişileri kapsamayacak.

S STATÜSÜ İLK KEZ UKRAYNALILAR İÇİN UYGULANMIŞTI

İsviçre hükümeti, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının ardından 11 Mart 2022’de savaş nedeniyle ülkeye gelen Ukraynalılara S statüsü verilmesini kararlaştırmıştı.

Özel koruma mekanizması olan S statüsü ise aslında Ukrayna savaşı öncesinde oluşturulmuştu. Sistem, 1990’lı yıllarda Balkanlar’da yaşanan Yugoslavya savaşları sırasında sivillerin İsviçre’ye kabulünü kolaylaştırmak amacıyla 1999’da yürürlüğe girmişti.

Ancak uygulamaya konulmasından yıllar sonra S statüsü ilk kez Ukraynalılar için hayata geçirildi.