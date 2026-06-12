Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına çevrilmişken, dev yatırım bankası UBS'ten altın yatırımcılarını yakından ilgilendiren önemli bir rapor geldi.

Bankanın stratejistleri, dirençli iş gücü piyasası verileri ve yükselen reel getirilerin etkisiyle altın fiyat tahminlerinde sert bir indirime gitti. Piyasalarda bu yıl içinde olası bir faiz artışı beklentisinin bile masaya gelmesi, altın üzerindeki baskıyı artırdı.

FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ ALTINI BASKILIYOR

UBS stratejistleri tarafından yayımlanan analizde, ABD ekonomisindeki dirençli seyrin altının önünü kestiği belirtildi. Raporda, güçlü istihdam verileri ve yüksek reel getirilerin etkisiyle piyasaların beklentilerini bu yıl olası bir faiz artışına doğru kaydırdığı, bunun da altın fiyatlarında yeni bir baskı dalgası yarattığı ifade edildi.

KISA VADEDE DÜŞÜŞ İÇİN RAKAM VERİLDİ

Banka, momentum göstergelerinin kısa vadede altın fiyatlarının ons başına 3.850 - 4.000 dolar aralığına doğru çekilmeye devam edebileceğine işaret ettiğini vurguladı.

İki gün önce 4.024 dolara kadar düşen ons altının güncel fiyatı 4.200 dolarda hareketleniyor.

Güncel dolar kuru 46,26 liradan hesaplandığından bankanın tahmini gibi bir aşağı yönlü hareketlenme olursa Türkiye'de gram altın 6 bin liranın altında olacak.

Hesaplamalara göre gram altın ons 3.850 dolarda olursa 5.725 TL olacak. Onsun 4.000 dolar olduğu taktirde ise 5.950 TL olacak.

ALTINDAN VAZGEÇMEK İÇİN NEDEN DEĞİL

UBS analistleri, ons başına 3.850 - 4.000 dolar seviyelerine doğru yaşanacak olası geri çekilmelerin, altından vazgeçmek için bir neden değil, aksine pozisyon artırmak ve uzun vadeli yatırım yapmak için önemli bir fırsat olabileceğini değerlendirdi.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE KAR SATIŞLARI

Analizde dikkat çeken bir diğer unsur ise jeopolitik gelişmeler oldu. Banka, ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmanmasına altının "sönük bir tepki" vermesinin yatırımcılar tarafında kâr satışlarını tetiklediğini belirtti. Bu durum, altın fiyatlarını reel getiriler ve ABD doları gibi geleneksel makroekonomik belirleyicilere karşı daha kırılgan hale getirdi.

Diğer yandan, ETF (Borsa Yatırım Fonu) varlıklarında hafif çıkışlar kaydedilse de UBS, mevcut pozisyonlanmanın henüz uç noktalarda olmadığını ve yatırımcıların piyasaya yeniden dahil olması için ciddi bir alan bulunduğunu aktardı.

12 AYLIK GÖRÜNÜMDE OLUMLU DURUŞ KORUNUYOR

Yakın vadeli tahminlerde yapılan sert indirimlere rağmen UBS, önümüzdeki 12 aylık dönem için altına yönelik olumlu duruşunu sürdürüyor.

Bankanın temel senaryosuna göre, Fed'in 2027 yılında faizleri 50 baz puana kadar indirmesi ve ABD büyümesinin trendin altında kalması bekleniyor. Ayrıca ABD'deki devasa mali ve dış açıklar göz önüne alındığında, dolar endeksinde yeniden bir zayıflama potansiyeli öngörülüyor.

MERKEZ BANKALARININ ALIMLARI EN BÜYÜK DESTEK

Merkez bankalarının altın talebi, fiyatlar için en önemli dayanak noktalarından biri olmayı sürdürüyor. UBS, yıllık merkez bankası alımlarının 750 ile 1.000 ton aralığında güçlü kalmaya devam edeceğini tahmin ediyor. Mayıs ayına ait öncü veriler de bu eğilimi destekler nitelikte oldu. Mayıs ayında Çin Merkez Bankası rezervlerine 10 ton, Özbekistan Merkez Bankası ise yaklaşık 9 ton altın ekledi.

*NOT: BU HABERDE BULUNANLAR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR