İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, yayımladığı son piyasa analizinde emtianın yapısal bir dönüşüm sürecine girdiğini duyurdu. Banka analistleri; tırmanan küresel elektrik ihtiyacı, teknoloji altyapı hamleleri ve madencilik sektöründeki kronik yetersiz yatırımların emtia fiyatlarını uzun vadeli bir yukarı yönlü trende soktuğunu kaydetti.

ENFLASYON ENDİŞESİ DEVAM EDİYOR

Emtia grubunun koruyucu işlevine değinen UBS Stratejisti Sagar Khandelwal, yüksek enflasyon beklentilerinin hisse senedi ve tahviller üzerinde baskı yarattığı evrelerde emtianın kritik bir portföy sigortası görevi gördüğünü vurguladı. Khandelwal; değerli metaller, enerji, sanayi metalleri ve tarım ürünlerini kapsayan dengeli bir dağılımın korunması gerektiğini ifade ederken, lider varlıkların hızla değişebildiği bu piyasada aktif yönetim stratejilerinin öne çıkacağını belirtti.

ALTINA 12 AYLIK POZİTİF SEYİR

Değerli metaller cephesinde altının görünümünü değerlendiren rapor, ABD'deki fiyat baskılarının hafiflemesi ve Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artış döngüsünü tamamladığı yönündeki algının piyasayı desteklediğine işaret etti. Küresel borç yüküne dair endişeler, dolarsızlaşma adımları ve merkez bankalarının kesintisiz fiziki alımları doğrultusunda UBS, önümüzdeki 12 aylık periyotta altın için olumlu beklentisini sürdürdü.

JEOPOLİTİK RİSKLER ENERJİYİ TETİKLİYOReopolitik Riskler Enerjiyi Tetikliyor

Enerji pazarındaki dengeleri ele alan uzmanlar, ABD ile İran arasındaki gerilimin tedarik zincirleri üzerinde belirsizlik yarattığını bildirdi. Sınırlı ham petrol arzı ve diplomatik temaslardaki tıkanıklıkların üretimin eski seviyelerine dönmesini güçleştirdiği ifade edildi. Banka, enerji yatırımlarının olası sevkiyat aksamalarına ve genele yayılabilecek enflasyonist dalgalara karşı stratejik bir tampon işlevi göreceğini kaydetti.

BAKIRDA YAPAY ZEKA VE ARZ ENDİŞESİ

Endüstriyel metaller grubunda ise bakır en dikkat çekici enstrüman olarak konumlandı. Küresel elektrifikasyon ve yeşil dönüşümün yanı sıra yapay zekâ veri merkezlerine yönelik yatırımlar bakır talebini ivmelendiriyor. Arz tarafındaki yapısal darlıkların piyasada derin açıklara yol açacağını öngören UBS, ticaret politikalarından kaynaklı kısa vadeli türbülanslara rağmen orta ve uzun vadeli görünümün son derece güçlü kaldığını belirtti.

ENDEKSTE TARİHİ REKOR SEVİYE

Sektördeki ivmeyi rakamlarla ortaya koyan verilere göre, 24 farklı vadeli işlem sözleşmesini izleyen Quantix Commodity Index Total Return, haziran sonundan bu yana yüzde 22,5'i aşan bir prim yaparak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Finans devi, bu tablonun emtia piyasalarında geçici bir fiyatlamadan ziyade uzun soluklu bir yükseliş döngüsüne işaret ettiğinin altını çizdi.