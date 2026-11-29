Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü (ETH Zürih) ve İsviçre Federal Su Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü (Eawag) tarafından yürütülen çalışmalarda, kanalizasyon sularından alınan örnekler düzenli olarak laboratuvar ortamında analiz ediliyor. COVID-19 döneminde yaygınlaşan yöntemin kapsamını genişletmek isteyen araştırmacılar, henüz tanımlanmamış virüsleri de belirleyebilecek bir sistem üzerinde çalışıyor.

10 ARITMA TESİSİNDEN ÖRNEK ALINIYOR

İsviçre'nin Zürih, Cenevre, Basel ve Lozan gibi kentlerinin de aralarında bulunduğu bölgelerde toplam 10 atık su arıtma tesisinden düzenli olarak örnek alınıyor. Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 22'sini kapsayan çalışmalarla koronavirüs, grip ve RSV gibi hastalıklara neden olan virüslerin toplumdaki yayılımı takip ediliyor.

Enfekte kişilerin herhangi bir hastalık belirtisi göstermese bile atık sulara bıraktığı virüs izleri, vaka artışlarının klinik testlerden daha erken fark edilmesini sağlayabiliyor. Elde edilen veriler sayesinde hastaneler, hasta sayısındaki olası artışlara karşı önceden hazırlık yapabiliyor.

HENÜZ TANIMLANMAMIŞ VİRÜSLERİ DE TESPİT EDECEKLER

Araştırma ekibinin başındaki Profesör Tanja Stadler, mevcut sistemin ötesine geçerek kanalizasyon sularındaki bilinmeyen virüsleri de inceleyebilecek yöntemler geliştirdiklerini açıkladı.

Araştırmacılar ayrıca kuş gribi gibi hayvanlardan insanlara bulaşabilen virüslerin hangi canlıdan kaynaklandığını atık su örnekleri üzerinden belirlemeyi amaçlıyor.

Stadler, gerekli finansmanın sağlanması halinde yeni yöntemlerin önümüzdeki iki ila altı yıl içerisinde uygulanabileceğini belirtti. Çalışmaların başarıya ulaşmasıyla kanalizasyon sistemlerinin gelecekte ortaya çıkabilecek salgınlara karşı daha kapsamlı bir erken uyarı ağına dönüştürülmesi hedefleniyor.