Küçük yaşlarda sıra dışı algılama yeteneğiyle dikkat çeken İsviçreli yazar Christina von Dreien, dünyada yaşanan değişimlere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İnsanlığın yeni bir dönüşüm sürecinden geçtiğini savunan von Dreien, uzaydan gelen enerji etkilerinin bu süreçte rol oynadığını öne sürdü. 2026 yılının sonuna kadar yaşanabilecek değişimlere de değinen yazar, bu dönemde insanların nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı.

Uzaydan gelen enerjiler insanları nasıl etkiliyor?

Christina von Dreien'e göre önümüzdeki dönemde Dünya ve insanlık, evrenin farklı bölgelerinden gelen yoğun enerji etkileriyle karşı karşıya kalacak. Bu etkilerin korkulacak bir durum olmadığını belirten yazar, söz konusu sürecin eski düşünce kalıplarının değişmesine yardımcı olacağını savunuyor.

Von Dreien, Dünya'nın hem kendi içinden hem de uzaydan gelen etkilerle sürekli bir enerji alışverişi içinde olduğunu ifade ediyor.

Bu süreçte herkesin aynı deneyimi yaşamayacağını belirten yazar, değişimlerin kişinin iç dünyasına ve olaylara bakış açısına göre farklı şekillerde hissedileceğini söylüyor.

Ona göre dışarıdan gelen enerjiler tek başına iyi ya da kötü olarak değerlendirilemez. Bu etkiler, insanların içinde zaten var olan duygu ve düşünceleri harekete geçiren birer tetikleyici görevi görüyor.

Kişinin içinde çözülmemiş korkular ve geçmişten gelen sorunlar varsa bunlar yeniden gündeme gelebiliyor. İç huzuruna ve sevgiye odaklanan kişiler ise aynı süreci farkındalıklarını geliştirmek için bir fırsat olarak görebiliyor.

Dünya, evrenin büyük bir sisteminin parçası

Von Dreien'in dikkat çektiği bir diğer konu ise Dünya'nın evrenden bağımsız olmadığı düşüncesi.

Yazara göre gezegenimiz, çok daha büyük ve birbirine bağlı bir sistemin parçası. İnsanlar da dahil olmak üzere evrendeki hiçbir şey birbirinden tamamen ayrı değil.

Christina von Dreien, insanların bu bağlantıyı fark etmesinin dünyaya bakış açılarını değiştireceğini düşünüyor.

Ayrılık düşüncesi yerini birlik anlayışına bırakacak

Von Dreien'e göre insanlığın yaşadığı çatışmaların temelinde, insanların birbirinden ayrı olduğu düşüncesi yatıyor. Bu anlayışın değişmesiyle birlikte savaşlara, rekabete ve anlaşmazlıklara bakışın da farklılaşacağını savunuyor.

İnsanların birbirleriyle ve doğayla olan bağlarını fark etmesi, daha barışçıl bir toplumun oluşmasına katkı sağlayabilir.

Yazar, bu değişimin bir anda gerçekleşmeyeceğini ancak insanlığın zamanla ortak bir bilinç geliştireceğini öne sürüyor.

Gelecek tamamen önceden belirlenmiş değil

Christina von Dreien, insanlığın geleceğine ilişkin iyimser bir tablo çiziyor. Ona göre sevgi ve birlik duygusu, insanın doğasında zaten bulunuyor. Önemli olan, bu değerlerin toplumun ortak bilincinde ne zaman daha güçlü bir yer edineceği.

Von Dreien, gelecekte yaşanacakların bir yönü olduğunu ancak bu noktaya hangi yoldan ve ne kadar sürede ulaşılacağının kesin olmadığını düşünüyor.

İnsanların aldığı kararların ve yaptığı seçimlerin bu süreç üzerinde önemli bir etkisi olduğunu belirten yazar, herkesin değişimin şekillenmesinde payı bulunduğunu ifade ediyor.

Değişim süreci nasıl hissedilecek?

Christina von Dreien'e göre dönüşüm süreci her insanda farklı belirtilerle kendini gösterebilir.

Bazı insanlar bu dönemde belirgin bir neden yokken huzursuzluk, belirsizlik, üzüntü veya öfke yaşayabilir. Bazıları ise fiziksel değişimler hissedebilir. Yorgunluk, uyku düzeninin bozulması ve vücutta baskı hissi bunlar arasında sayılıyor.

Von Dreien, bu deneyimleri eski düşünce kalıplarının çözülmesi ve bedenin değişim sürecine uyum sağlamasıyla ilişkilendiriyor.

Yazarın bu döneme ilişkin en önemli tavsiyesi ise yaşanan duygular karşısında paniğe kapılmamak. Kişinin kendisini zorlamak yerine duygularını anlamaya çalışması ve iç huzurunu koruması gerektiğini savunuyor.

2026'nın sonuna kadar nelere dikkat edilmeli?

Christina von Dreien, 2026 yılının sonuna kadar olan dönemde insanların öncelikle kendi iç dünyalarıyla bağlarını güçlendirmesi gerektiğini söylüyor.

Yazara göre bu süreçte uygulanabilecek en önemli adımlar şöyle:

Doğada daha fazla zaman geçirmek: Günlük hayatın yoğunluğundan uzaklaşmak ve doğayla vakit geçirmek.

Olumsuz haberleri sınırlamak: Sürekli olumsuz bilgi akışına maruz kalmamak.

Şükran duygusunu geliştirmek: Sahip olunan güzellikleri fark etmek ve takdir etmek.

Şefkatli davranmak: Hem kendine hem de çevresindeki insanlara karşı daha anlayışlı olmak.

İç huzurunu korumak: Dış dünyadaki gelişmeler karşısında kendi duygusal dengesini gözetmek.

Von Dreien'e göre insanların içinde güçlü bir sevgi ve farkındalık kaynağı bulunuyor. Kişi bu yönünü keşfettikçe dış dünyada yaşanan karmaşadan daha az etkilenebilir.