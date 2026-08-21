Endonezya’nın turistik adası Bali’de, Hindu inancına ait kutsal bir dini etkinliğe hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan 26 yaşındaki İsviçreli turist Luzian Andrin Zgraggen, bir yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Zgraggen, adada her yıl kutlanan ve 'Sessizlik Günü' olarak da bilinen Nyepi bayramı sırasında dışarı çıkma yasağını ihlal ederek çektiği videoyu sosyal medyada paylaşmasının ardından kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.

Yerel medyaya yansıyan bilgilere göre, bu yıl 19 Mart’a denk gelen Nyepi bayramında boş bir plaja yürüyen ve manzarayı "çılgın" olarak nitelendiren Zgraggen, dışarı çıkma yasağını çiğnediğini gösteren ve küfürlü ifadeler içeren videoyu Instagram hesabında yayınladı.

'ÇOK PİŞMANIM'

Bali halkı arasında sosyal medyada geniş çaplı öfkeye yol açan paylaşımın ardından Mart ayında tutuklanan zanlı hakkında hukuki süreç başlatıldı.

Associated Press’in haberine göre davaya başkanlık eden hâkim, "Sanığın yaptığı şey Bali halkını gücendirdi, inançlarını incitti ve kamuoyunda öfkeye yol açtı" değerlendirmesinde bulundu.

Yargılama sırasında kısıtlamaların kapsamını anlamadığını ve Balilileri aşağılamak gibi bir niyeti olmadığını belirten Zgraggen ise mahkemede "Yaptıklarımdan dolayı derin pişmanlık duyuyorum, Bali halkından özür diliyorum" dedi.

ÜLKENİN EN KUTSAL GÜNÜ

'Sessizlik Günü' olarak da adlandırılan Nyepi bayramı boyunca, adadaki tüm sakinler ve turistler din ayrımı gözetilmeksizin evlerinde kalmak ve gürültü yapmaktan kaçınmakla yükümlü tutuluyor.

Bayram süresince adada havalimanı kapatılıyor, internet erişimi kesiliyor, eğlence etkinlikleri kısıtlanıyor ve hatta elektrik kullanımı bile önerilmiyor.

Bölge sakinlerinin yiyecek stoklayarak evlerinde kaldığı adada, daha önce de benzer ihlaller nedeniyle turistler gözaltına alınmış veya sınır dışı edilmişti.

BALİ HALKINI BIKTIRAN TURİSTLER

Pandemi sonrası toparlanarak geçen yıl 7 milyon uluslararası ziyaretçiyle rekor kıran Bali'de; dini mekanlarda saygısız davranışlar, özel turist bölgeleri oluşturulması ve trafik ihlalleri gibi durumlar yerel halkı ve yetkilileri rahatsız etmeye devam ediyor.

Bali yetkilileri, adaya gelen turistleri daha sıkı denetleyeceklerini ve kural tanımaz yabancılara karşı sert önlemler alacaklarını bildirdi.