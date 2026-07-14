Avrupa Birliği, iklim krizine karşı radikal bir adım atarak sentetik ve e-yakıtlar hariç olmak üzere; benzinli, dizel ve klasik hibrit motorlu yeni otomobillerin satışını 2035 yılından itibaren tamamen yasaklamayı planlıyor. Dünya genelinde otomotiv devleri elektrikli araçlara milyarlarca dolar yatırım yaparken, İsviçre'den içten yanmalı motorların kaderini tamamen değiştirecek ezber bozan bir haber geldi.

İsviçreli girişim şirketi Gota Energy, yenilenebilir hammaddelerden elde edilen alkolü, bildiğimiz klasik benzine dönüştüren çığır açıcı bir kimyasal yöntem geliştirdi.

Ne motor değişecek ne altyapı: Doğrudan depoya

Geliştirilen bu yeni sentetik yakıtın en can alıcı özelliği, günümüz otomobillerinde hiçbir motor veya yakıt sistemi değişikliği yapılmadan doğrudan kullanılabilmesi.

Laboratuvar sonuçlarına göre yeni yakıtın oktan sayısı tam olarak 95’e ulaşıyor. Bu da şu an istasyonlarda satılan standart kurşunsuz premium benzinle tamamen aynı performansı sunduğu anlamına geliyor.

Sürücülerin araçlarını çevreci hale getirmek için yeni bir araba satın almasına, motor modifiye ettirmesine ya da şehirlerde sıfırdan yeni şarj istasyonları kurulmasına gerek kalmıyor.

Üretim maliyetini düşüren "patentli" sihir

Şimdiye kadar geliştirilen e-yakıt (sentetik yakıt) üretim yöntemleri, son derece karmaşık, aşırı enerji tüketen ve dolayısıyla çok pahalı süreçlerden oluşuyordu. İsviçreli araştırmacılar ise bu maliyet duvarını yıkmayı başardı.

Alessia Ćezarini liderliğindeki araştırma ekibi, geliştirdikleri patentli özel bir katalizör grubunu ve "oligomerizasyon" adı verilen bir yöntemi devreye soktu. Bu sayede, üretimi aşırı zorlaştıran sentetik gaz aşaması tamamen ortadan kalktı. Sonuç olarak hem üretim esnasındaki enerji tüketimi radikal bir şekilde düştü hem de yakıtın litre maliyeti cepleri yakmayacak seviyelere çekilmiş oldu.

En güçlü yeşil alternatif

Elektrikli araçların yaygınlaşması zaman alırken, dünyada hâlâ yollarda seyreden ve havayı kirleten yüz milyonlarca içten yanmalı motorlu araç bulunuyor. Üstelik Çin ve ABD gibi dev pazarlarda bu araçların üretimi önümüzdeki yıllarda da hız kesmeden devam edecek.

İsviçre patentli bu yeni sıvı yakıt, hem mevcut araç parkının karbondioksit (CO_2) emisyonlarını anında düşürmek hem de 2035 yılından sonra da klasik motor sesinden vazgeçmek istemeyenler için en güçlü yeşil alternatif olarak öne çıkıyor.