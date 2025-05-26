Muğla’nın Bodrum ilçesi Akyarlar Mahallesi’nde bulunan birinci derece arkeolojik sit alanı Aspat’ta Ant Yapı tarafından yapılan Anthaven projesi için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci yeniden başlatıldı.

Kafe, restoran, otel ve günü birlik kullanım alanlarından oluşan ve lüks tesis 2021 yılından beri tatil sektörü için hizmet veriyor. 2 etaptan oluşan projenin inşaatı ise çevrecilerin açtığı davalar sürerken geçtiğimiz yıl tamamlandı.

Tesis, Antik Termera kentinin sınırları içinde tarihi Aspat mevkisinde bulunuyor. Proje “ÇED gerekli değildir” kararı 4 kez Danıştay tarafından iptal edildi.

Bodrum Kent Konseyi Başkanı Mimar Gamze Türk Oğuz, “Alınmak istenen bu ÇED toplantısının bir amacı olamaz, çünkü proje zaten bitmiş. Bu ülkede her şeyi gördük, plansız yapılaşma, kaçak yapılar, projesiz inşaatlar ama Türkiye’de ilk kez bitmiş bir tesis ÇED raporu alınması için süreç başlattıklarını görüyoruz.

İlk kez kaçak bir yat yanaşma yerini marinayı turistik tesisi meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Minareyi çalmışlar şimdi kılıf uyduruyorlar “ dedi.

ÇED iptali ile birlikte yapımı tamamlanan 1. etabın yapı ruhsatı da böylece iptal olmuştu. Yargı kararına rağmen firma projenin ikinci etabını da hizmete açtı.

ÇED SÜRECİ BAŞLADI

Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre yeni ÇED raporuyla ilgili inceleme değerlendirme süreci başladı. Bakanlık, 17 Haziran tarihinde İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısının gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bırakın halkın olan alanlar halka kalsın

Muğla’nın Bodrum ilçesi Kızılağaç Mahallesi Gerenkuyu mevkiindeki LİMAK Holding’in 5 yıldızlı otel projesi, bölge halkı ve çevre örgütlerinin tepkisini çekmeyi sürdürüyor. Proje için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı, tartışmaları Muğla İdare Mahkemesi’ne taşınırken halk Gerenkuyu Halk Plajın’daki otel projesinin iptali için eylem yaptı.

Muğla’nın Bodrum ilçesi Kızılağaç Mahallesi Gerenkuyu mevkiindeki LİMAK Holding’in 5 yıldızlı otel projesi, bölge halkı ve çevre örgütlerinin tepkisini çekmeyi sürdürüyor. Proje için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı, tartışmaları Muğla İdare Mahkemesi’ne taşınırken halk Gerenkuyu Halk Plajın’daki otel projesinin iptali için eylem yaptı.

İdare Mahkemesi’nin ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararının iptali için olumlu veya olumsuz kararını vermesi bekleniyor.

Bodrum’un halka açık tek kalan plajı Gerenkuyu’da 249 odalı otel projesi başlatan ve ÇED gerekli değildir raporuna dava açan Bodrumlular ve köylüler Limak’a seslendi. Bodrumlular “LİMAK’ın rant projesinde tek bir kamu yararı olmadığı gibi halka açık olan tek plajımızı elimizden almasına engel olmak için her türlü yolu deneyeceğiz” dediler. Köylülerin gönüllü avukatı Remzi Kazmaz, Kızılağaç köyü Muhtarı Mehmet Karaca, Çiftlik Köyü Muhtarı Hasan Kocaman, Özgür Kıyılar İnisiyatifi, Bodrum Kent Konseyi, MUÇEP (Muğla Çevre Platformu) üyeleri ile köylülerin Gerenkuyu plajında LİMAK’a karşı yaptıkları eylem ve basın açıklamasına plajda bulunan tatilcilerde destek verdi.

Kızılağaç Köyü Muhtarı Mehmet Karaca, “Bu projede hiçbir kamu yararı yoktur” dedi.

ANKARA DUYSUN

Avukat Remzi Kazmaz iki köy muhtarı ile birlikte yaptığı açıklamada “Sırf rant amaçlı Ankara’dan adrese teslim proje ile Bodrum halkının elinde kalan son halk plajını da Limak kapatmak istiyor. Bodrum halkı ve dört köyün halkı tedirgin, çünkü halkın denize girebileceği tek halk plajı burası. LİMAK projesi gerçekleşirse Bodrum halkı ve vatandaşlar buradan yararlanamayacak. Gerenkuyu plajı halkındır, halkın kalacaktır ifadelerini kullandı.