Olay, öğlen saatlerinde Müftü Mahallesi Süheyla Erek Sokak'taki bir firmada meydana geldi. Forklift sürücüsü olarak çalışan Yaşar Gönültaş (50), öğle yemeği esnasında yemekhanenin tuvaletinde bir mesai arkadaşı tarafından hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Özel şirkete ait ambulans ile ilçedeki bir özel hastaneye götürülen Gönültaş'ın kalbinin durduğu belirlendi. ŞEKER HASTASIYMIŞ Şeker hastası da olduğu öğrenilen Gönültaş tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsiden sonra belli olacağı belirtilen Gönültaş'ın cansız bedeni Ereğli Devlet Hastanesi Morguna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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