Trendyol Süper Lig'de pazar günü ligin formda ekiplerinden Kasımpaşa'ya konuk olacak, ardından perşembe günü İskoçya deplasmanında Celtic ile kozlarını paylaşacak olan Beşiktaş'ta teknik heyet teyakkuza geçti. Takımın özellikle dış saha karşılaşmalarında sergilediği dalgalı performanstan ve kalesinde gördüğü kolay pozisyonlardan rahatsızlık duyan teknik direktör Vincenzo Italiano, sorunu kökünden çözmek için kolları sıvadı.

Ajansspor'da yer alan habere göre Başakşehir galibiyetinin ardından takıma iki gün izin veren tecrübeli teknik adam, kendisi ise tesislerde kalarak deplasman maçlarının analizlerine gömüldü ve savunma kurgusunu baştan aşağı revize etti.

TÜM ALTERNATİFLERİ DENEYİP KARARINI VERDi

Göreve geldiği günden bu yana stoper havuzundaki tüm futbolcuları farklı kombinasyonlarla sahaya sürerek geniş çaplı bir teste tabi tutan Italiano, nihayet aradığı istikrarı yakaladı. Başakşehir mücadelesinde sergiledikleri kusursuz uyum, hava hakimiyeti ve geriden oyun kurma becerisiyle teknik heyetin güvenini kazanan Emmanuel Agbadou ve Emirhan Topçu ikilisi, savunmanın yeni omurgası oldu.

Deneyimli çalıştırıcının, zorlu deplasman serüveninde savunma güvenliğini bu iki isme emanet edeceği ve mecbur kalmadıkça tandemde değişikliğe gitmeyeceği öğrenildi.

KRİTİK VİRAJDA SAVUNMA DUVARI GÖREVDE

Hem ligde Kasımpaşa deplasmanında kayıp yaşamak istemeyen hem de Glasgow'da Celtic karşısında Avrupa yürüyüşünü sürdürmeyi hedefleyen siyah-beyazlılar, bu kritik periyoda oturtulan yeni savunma hattıyla girecek. Agbadou'nun fiziksel caydırıcılığı ile Emirhan'ın sol ayak avantajı ve pozisyon alma kabiliyetini birleştiren Vincenzo Italiano, kurduğu bu yeni duvarla deplasman kabusuna son vermeyi hedefliyor.